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Что СМИ Китая пишут о войне на Украине. Обзор за 26 марта. Спойлер: лед тает

Цей матеріал також доступний українською
Что СМИ Китая пишут о войне на Украине. Обзор за 26 марта. Спойлер: лед тает

эксперт по продвижению компаний на китайском рынке
27.03.2022, 22:03

Каждый день монитор новостные СМИ Китая, чтобы понимать отношение Поднебесной к войне России против Украины. И делюсь этим с вами

С 2016 года я работаю с рынками Китая. Учитывая опыт ведения бизнеса и проживания в Поднебесной, решила делать ежедневный мониторинг и анализ китайских СМИ относительно войны России в Украине. Ведь важно знать, как относится к этому одна из крупнейших стран мира, ко всему ведущая активную борьбу за геополитическое мировое влияние.

Далее – топ-5 новостей за 26 марта 2022 года.

На этот раз промониторила новостные сайты центрального телевидения CCTV, News QQ, News Sina, News Baidu, Ifeng, Guancha, Peopl.cn, STNN, Global Times и других крупнейших по количеству посетителей китайских медиа.

1. США будет поставлять газ в ЕС

News Sina:

"США и Евросоюз объявили в Брюсселе большой план: в этом году США отправят в Европу дополнительно 15 млрд кубометров сжиженного природного газа. Перед лицом потенциально ненадежной Америки европейцы прямо сейчас пытаются заключить контракты с большим количеством стран на поставку энергии. Европейцы нацелились на Алжир.

Как один из крупнейших в мире производителей сжиженного газа, Катар стал объектом европейской конкуренции. Воспользоваться конфликтом между Россией и Украиной для захвата европейского рынка – желание Соединенных Штатов.

Комментарий:

Почему Китай действительно обеспокоен этой новостью, кроме акцента на антиамериканской пропаганде?

Китай закупает газ у России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

Однако его для удовлетворения потребностей китайской промышленности недостаточно, и в 2021 году Китай подписал контракт с американской Cheniere Energy на закупку сжиженного природного газа на 13 лет, начиная с июля 2022-го по цене дешевле, чем он закупает у РФ.

Так ли такие плохие Штаты, если сам Китай закупает у них газ? Плохие ли они из-за того, что Китаю может не хватить американского газа или придется платить дороже? Вероятнее всего, последнее.

2. Экономические последствия войны России против Украины

CCTV:

"Площадь весенней пахоты в 11-ти регионах Украины значительно сократилась".

"Цены на сельскохозяйственную продукцию в Бразилии растут на фоне российско-украинского конфликта".

Guancha:

"Введенные против России санкции не только ударили по России, но и повредили гражданам стран Запада. Согласно сообщениям The Guardian и других британских СМИ, некоторые бедные люди в Великобритании сейчас не едят картофель, поскольку не могут позволить себе топливо, необходимое для его приготовления".

News Sina:

"Один из самых частых вопросов, полученных за последнюю неделю продавцом в небольшом индонезийском магазине: есть ли в продаже лапша быстрого приготовления Indomie? Это не обычная лапша быстрого приготовления. Для большинства индонезийцев – это обычная ежедневная еда.

Украина поставила Индонезии 3 млн тонн пшеницы в 2020 году, что делает ее крупнейшим поставщиком зерна в стране.

В Индонезии не только не хватает лапши быстрого приготовления, но и растительного масла. На минувшей неделе двое жителей Восточного Калимантана на острове Борнео скончались от теплового удара, стоя в очереди, чтобы купить масло.

Комментарий:

Украина – ключевой экспортер кукурузы и подсолнечного масла в Китай. К тому же КНР является вторым мировым импортером кукурузы после Мексики, ежегодно увеличивая квоту импорта.

Что касается пшеницы, Китай в 2020 году стал лидером импорта украинского зерна. Дополнительно, 14 марта, Россия ввела временный запрет на экспорт сахара и зерновых, потому что и своим людям есть нужно. Разумеется, в таких условиях Китаю нужно искать новых поставщиков пшеницы, возможно, по более высоким ценам.

Почему же в этой ситуации Китай пишет о проблемах индонезийцев, бразильцев, британцев или всего мира, однако молчит о неотложных проблемах собственных граждан?

Во-первых, чтобы переключить внимание на США как виновника голода во всем мире. Во-вторых, чтобы просто отвлечь внимание китайцев от собственных проблем на проблемы других стран – достаточно популярный метод манипуляции обществом, как известно.

3. Боевые действия

News Sina:

"Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что текущее наступление России замедляется, но российская армия мобилизует войска и личный состав для подготовки к новому наступлению. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во время холодной войны, но санкции Запада не принесут России "роковых проблем".

Ifeng:

"Как сообщает Укринформ, около 16:30 на окраине Львова прогремели три сильных взрыва, пройдите в укрытие".

Комментарий:

Едва ли не первый раз за неделю Китай представляет в рамках одной новости как мнения украинской стороны, так и российской. Более того, цитирует Укринформ – это едва ли не единственное украинское информиздание, которое ежедневно переводится на китайский язык, поэтому китайские журналисты могут им воспользоваться.

Я глубоко убеждена, если бы Укринформ давал не только сухие факты, но и комментарии украинцев, истории, в Китае знали бы больше: сколько боли нам причинила война с Россией и ожидали ли мы "русский мир".

4. Кто вместе с Китаем за нейтралитет

Guancha:

"Венгрия, которая не поддержала Украину в конфликте, в последнее время испытала давление со стороны украинского правительства. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил о своей позиции, что Венгрия не будет "безразлична" к конфликту, а будет действовать только в соответствии с собственными интересами". "Мы не украинцы, мы не россияне, мы только удерживаем себя", – подчеркнул он".

News Sina:

"Президент Сербии Александар Вучич назвал причину, почему они не вводят санкции против России: "Когда растут цены на нефть, газ, уголь, сталь, все меняется. У нас есть своя страна, и мы будем заботиться о ней", — сказал он. Вучич также отметил, что действия Сербии соответствуют нормам международного права. Ранее сербский лидер выступал против просьбы осудить Россию".

Комментарий:

Венгрия была крупнейшим политическим партнером Китая в ЕС еще до войны России в Украине. В 2021 году ЕС голосовал по резолюции по Китаю, критиковавшей реформу избирательной системы в Гонконге. Венгрия была единственным государством, которое не приняло эту резолюцию.

После принятия ЕС санкций в отношении Китая по поводу нарушения прав человека Венгрия к ним присоединилась, однако венгерские чиновники называли их бессодержательными и вредными.

По Сербии Китай – третий торговый партнер этого государства (после Германии и Италии). К тому же Китай для Сербии – крупнейший инвестор в производство меди, золота и серебра, автомобильных шин, автомагистралей.

Что интересно, в Сербии работают телекоммуникационные системы китайской Huawei, в то время когда работа компании заблокирована в США и ЕС за обвинения в политическом шпионаже.

Усматривается ли связь между нежеланием Венгрии сегодня ратифицировать санкции ЕС против России и ее предыдущими политическими решениями по Китаю? Есть ли влияние китайской стороны на Сербию в вопросе санкций в РФ? Можно только догадываться.

5. Угроза санкций от США

Guancha:

"Министр финансов США Джанет Еллен заявила, что санкции против Китая из-за отношений Поднебесной с Россией в настоящее время не нужны и несоответствуют реальности. Еллен подчеркнула, что не соглашается с мнением о прекращении глобальной торговли. Говоря о возможном "наказании" Китая за поддержку России, она сказала, что США не планируют вводить санкции против Китая, поскольку Пекин до сих пор не оказывал Москве военной поддержки".

Комментарий:

Китай – очень сильный и конкурентный рынок производства потребительских товаров. Санкции США в 2018 году только побудили его к развитию: сегодня в Китае есть собственные чипы, операционные системы, браузеры.

Более того, в Китае вместо SWIFT работает CIPS, а вместо Mastercard и Visa – UnionPay. Уже сегодня российские банки массово открывают для россиян карты UnionPay: в то время, когда российскими картами Мир можно рассчитываться только в нескольких странах мира, с UnionPay россияне смогут это делать в 168 странах мира.

Китайцы имеют свои аналоги европейских и американских автомобилей, логистических компаний. При условии доступа России к этим товарам, россияне могут получить альтернативу в условиях санкций.

Штаты будут готовы наложить на Китай вторичные санкции за экспорт товаров в Россию в критически важных отраслях, таких как чипы, военное оборудование, однако они не будут вмешиваться во все китайско-российские торговые отношения.

Больше аналитики СМИ Китая – здесь.

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