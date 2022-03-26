Что СМИ Китая пишут о войне в Украине. Обзор за 25 марта. Спойлер: риторика не за нас

С 2016 года я работаю с рынками Китая. Учитывая опыт ведения бизнеса и проживания в Поднебесной, решила делать ежедневный мониторинг и анализ китайских СМИ относительно войны России в Украине. Ведь важно знать, как относится к этому одна из крупнейших стран мира, ко всему ведущая активную борьбу за геополитическое мировое влияние.

Далее – топ-5 новостей за 25 марта 2022 года.

На этот раз промониторила новостные сайты центрального телевидения CCTV, News QQ, News Sina, News Baidu, Ifeng, Guancha, Peopl.cn, STNN, Global Times и других крупнейших по количеству посетителей китайских медиа.

1. Встреча Китай-Индия

News QQ:

"25 марта во время рабочего визита в Индию министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Ван И: "Обе стороны должны соблюдать важный консенсус, Китай и Индия не представляют угрозы друг другу, а предоставляют возможности для развития друг друга. Обе стороны считают, что Китай и Индия разделяют одинаковые или подобные позиции по основным международным и региональным вопросам.

Стороны также обменялись мнениями по предотвращению и борьбе с эпидемией, Украине, Афганистану и многосторонних вопросов.

Они считают, что следует соблюдать многосторонность, соблюдать Устав ООН и международное право, а споры решать мирным путем диалога, и они серьезно озабочены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепи поставок.".

Комментарий:

Хотя украинско-российский контекст с первого взгляда и не прослеживается в этой новости, он является едва ли не самым весомым для понимания нынешнего отношения Китая к войне и его дальнейшим планам.

Во-первых, Индия и Китай имеют давний конфликт в Гималаях без определенной границы. Конфликт обострился в 2020 году: возникла стычка между пограничниками, вылившаяся в жертвы для обеих сторон.

Дополнительно, Индия заблокировала более 200 китайских приложений и интернет-бизнесов, наносящих риск ее суверенитету, среди которых Tik Tok, браузер UC Browser, WeChat и т.д.

Почти два года между государствами были напряжены взаимоотношения.

В это время Индия удалилась от Китая и сблизилась в союзничестве с США. КНР, ведущая геополитическую борьбу за мировое влияние, особенно в Азиатском регионе, сотрудничество Индии со Штатами совершенно невыгодно.

Вернемся к войне в Украине.

Китай, как известно, выступает с позицией нейтралитета и ищет любых союзников с такой же позицией – Алжир, арабские государства, страны Тихо-азиатского региона. Китаю выгодно противостоять позиции США, чтобы сохранить сферу влияния в мире и одновременно продолжить торгово-экономические отношения с Россией.

С начала войны Индия также заняла позицию нейтралитета. Она дважды воздержалась от голосования в Совете Безопасности ООН по вопросам, связанным с Россией и Украиной. Более того, Индия, третий в мире потребитель электроэнергии, объявила об увеличении импорта нефти со скидкой из России. Ходят слухи, что страна готовится установить систему расчетов с Россией в рублях.

Следует добавить, что Россия является главным поставщиком оборонного вооружения для Индии.

Почему Китай, несмотря на гималайский конфликт и его экономические последствия, резко изменил вектор отношения к Индии?

1. Китай считает США главным врагом на геополитической арене. Индия – меньшее зло, а в условиях ее позиции, нейтралитет по поводу войны в Украине – это возможность для Китая объединиться против Штатов с ближайшим соседом.

2. Сблизиться с Индией по вопросу нейтралитета – возможность для Китая найти поддержку еще одного государства, выступающего против санкций и осуждения войны. Китай понимает, что чем больше крупных экономик мира продолжит сотрудничество с РФ, тем меньше шансов у Штатов ввести санкции против таких стран.

3. В стратегической перспективе сближение с Индией означает для Китая усиление его влияния в мире.

Как следствие, если к Индии и Китай присоединится больше стран, может получиться сильная коалиция, препятствующая санкциям, введенным против России. Штатам, Японии и Евросоюзу будет труднее и болезненнее ввести санкции против такой коалиции, поскольку это действительно повлияет на мировую экономику.

2. Отчет РФ о месяце войны

Guancha :

"Министерство обороны России заявило, что военные действия в Украине проходят согласно плану, а основные задачи первого этапа операции в целом выполнены. Боеспособность украинской армии значительно ослаблена.

В Минобороны России заявили, что избегать ненужных потерь мирного населения является – первоочередная задача, а военная инфраструктура и вооружение точно уничтожаются высокоточным оружием. Кроме того, Министерство обороны России также заявило, что российские военные перехватили сверхсекретную телеграмму, содержащую тайный приказ командующего Национальной гвардией Украины от 22 января о планировании подготовки к наступлению на Донбассе.

В настоящее время военная операция российских военных почти полностью уничтожила ВВС Украины и силы противовоздушной обороны, а ВМС Украины больше не существует.

Кроме того, организованные резервы украинской армии почти нулевые.

Комментарий:

Китайские СМИ продолжают освещать преимущественно российские новости почти избегая комментариев украинской стороны. Годы холодной и экономической войны со Штатами привели к тому, что вся редакционная политика Китая держится на антиамериканской пропаганде.

Поскольку Штаты поддерживают Украину, Китай считает целесообразнее брать новости из российских первоисточников, даже не проверяя их на фейковость.

Медиасвязи Китая с российскими информагентствами и СМИ налажены годами, поэтому китайские СМИ берут новости там, где удобнее. И где, конечно, антиамериканская риторика.

3. Зеленский и "зеленый экран"

News Sina:

"В последнее время одной из острых тем в зарубежных соцсетях является правдивость видео обращений президента Украины Владимира Зеленского. Многие пользователи сети подозревают, что Зеленского снимают на фоне зеленого экрана, который потом обрабатывают. Реплика одного из читателей: "Нельзя ли за миллиарды долларов, которые плательщики налогов США посылают Украине, купить лучшую технологию зеленого экрана?".

Комментарий:

Даже в этой новости речь идет не столько о раскрытии технологии "зеленого экрана", которая используется для смены фона на видео (Зеленский стоит на фоне Офиса президента в Киеве), сколько антиамериканская пропаганда. Китай не говорит ни слова об опасности съемки под обстрелами на реальном фоне, ни слова вообще об угрозе уличных съемок президента Украины на улицах Киева.

Только о налогах американцев, за которые якобы закупаются зеленые экраны для Украины.

4. Исчезновение Шойгу

Ifeng:

"24 марта состоялась встреча президента России Владимира Путина и постоянного комитета Совета безопасности России. Однако многие СМИ заметили, что видеовстреча была необычной. Согласно сообщению издания Moscow Times, на экране видеосоединения с Сергеем Шойгу, министр обороны России не издавал ни одного звука, а объектив закрывала четкая черная тень.".

Комментарий:

Это едва ли не единственная новость, представленная Китаем за последние сутки без собственных оценок. Кстати, о выезде спецпредставителя Путина по связям с международными организациями Анатолия Чубайса в Турцию, китайские СМИ уже написали как предательство. Ждем аналогичную риторику по Шойгу, если он не появится ближайшее время?

5. Лавров посетит Китай

Guancha:

"Российская сторона сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта поедет в Пекин для участия во встрече министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.

Будет ли обсуждаться во время встречи ситуация в Украине?

"Мы опубликуем информацию впоследствии, — отметил по этому поводу министр МИД Китая Ван Венбинь.".

Комментарий:

Это еще один сверхважный звоночек по отношению к азиатской антисанкционной коалиции.

США – враг Афганистана, Китай – ему друг, оказывающий экономическую поддержку, гуманитарную помощь и оказывающий от этого сферу влияния в регионе Азии.

Пока до конца неизвестно, какие еще страны присоединятся ко встрече, однако участие в ней в России вызывает немало беспокойств по поводу тематики переговоров.

Вопрос самого Афганистана пока не актуален – поводом для встречи является все же обсуждение вопросов нейтралитета по поводу войны в Украине и сотрудничества в условиях санкций, где Афганистан может выступить буферной зоной между Китаем и РФ.

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