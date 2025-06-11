Я был в Chatham House на выступлении Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, где он озвучил приоритеты и повестку дня Альянса накануне саммита в Гааге, который состоится через несколько недель. Несколько моментов по этому поводу.

Во-первых, Рютте всё ещё поддерживает иллюзию, что США полностью и решительно стоят за Европой в рамках НАТО. Именно такой обнадеживающий сигнал на прошлой неделе озвучил и канцлер Германии Мерц в Белом доме. Но после поездки Вэнса на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Вене в феврале вся Европа поняла: американская страховка европейской безопасности — исчезла.

Это и объясняет разительный разворот Германии, которая наконец пересмотрела "долговой тормоз" и согласилась на €500 млрд оборонных расходов. Германия наконец осознала реальность — как и вся Европа: мы остались одни и должны как можно скорее строить собственную автономную оборону и военно-промышленный комплекс.

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На самом деле это нужно было сделать ещё вчера, но на восстановление давно утраченных возможностей уйдёт как минимум десятилетие — и в оборонной среде все это прекрасно понимают.

Так что же задумали Рютте и Мерц?

Европе нужно время, чтобы выстроить автономные оборонные способности, и единственный способ выиграть это время — это: а) надеяться, что Украина как можно дольше продержится в войне с Россией; и б) добиться, чтобы США продолжали продавать Европе оружие, которое теперь критически необходимо для самозащиты.