Я був у Chatham House на виступі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо пріоритетів і порядку денного Альянсу напередодні саміту в Гаазі, який відбудеться за кілька тижнів. Кілька моментів щодо цього.

По-перше, Рютте все ще підтримує ілюзію про те, що США повністю й рішуче стоять за Європою в межах НАТО. Саме такий заспокійливий сигнал минулого тижня озвучив і німецький канцлер Мерц у Білому домі. Але після поїздки Венса на Мюнхенську конференцію з безпеки у Відні в лютому вся Європа зрозуміла: американська страховка європейської безпеки – зникла.

Це і пояснює разючий розворот у Німеччині, яка нарешті переглянула "боргове гальмо" і погодилась на €500 млрд оборонних витрат. Німеччина нарешті усвідомила ситуацію – як і вся Європа: ми залишилися самі й маємо якомога швидше будувати власну автономну оборону та військово-промисловий комплекс.

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Насправді це потрібно було зробити ще вчора, але на відновлення давно втрачених спроможностей піде щонайменше десятиліття, і в оборонному середовищі всі це чудово розуміють.

То що ж задумали Рютте й Мерц?

Європі потрібен час, аби вибудувати автономні оборонні спроможності, і єдиний спосіб цей час виграти – це: а) сподіватися, що Україна якомога довше протримається у війні з Росією; і б) домогтися, щоб США й надалі продавали Європі зброю, яка тепер критично необхідна для самозахисту.