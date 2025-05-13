Стратегическое пробуждение касается вовсе не всех европейцев.

И что же такое стратегическое пробуждение и вокруг чего оно строится? Оно охватывает четыре аспекта. Первый — довольно очевидный: Россия представляет собой угрозу.

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Это осознание, безусловно, очень сильно на северо-востоке Европы и постепенно ослабевает по мере продвижения к юго-западу. Я не хочу сказать, что Испания или моя собственная страна, Италия, совсем не ощущают угрозу. Но неизбежно существует географическая разница между северо-востоком и юго-западом.

Второй момент, который уже более сложный, — это осознание того, что существует вполне реальная возможность, не обязательно реализуемая, но вероятность американского предательства.

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