Чтобы время России не прошло, его просто остановили навсегда
Когда вы пытаетесь поймать российскую пропаганду на противоречиях, вы занимаетесь бессмысленной работой.
Противоречие – это логический разрыв. Событийная логика построена на цепочках причин и следствий, но эти цепочки имеют смысл только в системах линейного времени, направленного из прошлого в будущее.
В таких системах следствие всегда возникает из-за и после причины, но не до нее. Если время нелинейно (например, циклично) или направлено из будущего в прошлое, или существует в нескольких равноправных потоках, параллельных или перпендикулярных, или вырождается в точку – привычная нам логика перестает работать.
Россия создала в сознании своих граждан именно такие системы. Циклические, возвратные, параллельные, перпендикулярные и точечные. Все варианты времени, кроме обычного.
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