Когда вы пытаетесь поймать российскую пропаганду на противоречиях, вы занимаетесь бессмысленной работой.

Противоречие – это логический разрыв. Событийная логика построена на цепочках причин и следствий, но эти цепочки имеют смысл только в системах линейного времени, направленного из прошлого в будущее.

В таких системах следствие всегда возникает из-за и после причины, но не до нее. Если время нелинейно (например, циклично) или направлено из будущего в прошлое, или существует в нескольких равноправных потоках, параллельных или перпендикулярных, или вырождается в точку – привычная нам логика перестает работать.

Россия создала в сознании своих граждан именно такие системы. Циклические, возвратные, параллельные, перпендикулярные и точечные. Все варианты времени, кроме обычного.