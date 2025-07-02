Коли ви намагаєтеся впіймати пропаганду РФ на суперечностях, ви робите безглузду роботу.

Суперечність – це логічний розрив. Подієва логіка побудована на ланцюжках причин і наслідків, але ці ланцюжки мають сенс лише в системах лінійного часу, спрямованого з минулого у майбутнє.

У таких системах наслідок завжди виникає через причину та після неї, але не до. Якщо час нелінійний (наприклад, циклічний) або спрямований із майбутнього в минуле, або існує в кількох рівноправних потоках, паралельних чи перпендикулярних, або вироджується у точку – звична нам логіка перестає працювати.

Росія створила у свідомості своїх громадян саме такі системи. Циклічні, зворотні, паралельні, перпендикулярні та точкові. Всі варіанти часу, окрім звичайного.