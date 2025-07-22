Кремлевская пропаганда резко переключилась на издевательский тон в отношении Мелании Трамп – и это может повлиять на отношения Москвы и Вашингтона

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

В мире вдруг обнаружили человека, который оказывает наибольшее влияние на президента Трампа. По крайней мере, в части его отношения к Владимиру Путину и войне в Украине.

Признание Трампа на совместной пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обошло, наверное, все мировые медиа. Трамп тогда сказал: "Я пришел домой и говорю первой леди, что у меня был прекрасный разговор с Путиным. "На самом деле? Только что еще один город (в Украине) был подвергнут удару", – отвечает она".

Маленький эпизод, но многие политики в Америке увидели в нем пример большого влияния, которое оказывает Мелания на своего супруга. Кто–то даже называет ее "мозговым центром" президента и утверждает, что именно она заставила его пересмотреть политику по отношению к России, перейти от умиротворения Путина к умеренному противостоянию с ним. Некоторые эксперты даже напрямую увязывают обещание поставить Украине системы Patriot с влиянием Мелании, хотя это, возможно, преувеличение.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net