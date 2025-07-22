Кремлівська пропаганда різко переключилася на знущальний тон щодо Меланії Трамп – і це може вплинути на відносини Москви і Вашингтона

Колонка написана для Haqqin.az, передрук із відома і дозволу редакції

У світі раптом виявили людину, яка має найбільший вплив на президента Трампа. Принаймні в частині його ставлення до Володимира Путіна і війни в Україні.

Визнання Трампа на спільній пресконференції в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обійшло, напевно, всі світові медіа. Трамп тоді сказав: "Я прийшов додому і кажу першій леді, що в мене була прекрасна розмова з Путіним. "Справді? Щойно ще одне місто (в Україні) було піддано удару", – відповідає вона".

Маленький епізод, але багато політиків в Америці побачили в ньому приклад великого впливу, який Меланія має на свого чоловіка. Хтось навіть називає її "мозковим центром" президента і стверджує, що саме вона змусила його переглянути політику щодо Росії, перейти від умиротворення Путіна до помірного протистояння з ним. Деякі експерти навіть безпосередньо пов'язують обіцянку поставити Україні системи Patriot із впливом Меланії, хоча це, можливо, перебільшення.

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