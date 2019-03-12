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12.03.2019, 17:09

Дай миллион: Почему борьба с коррупцией провалилась

Дай миллион: Почему борьба с коррупцией провалилась
Журналист LIGA.net

Борьба с коррупцией похожа на перекладывание на столе бумаг – ни одного крупного завершенного дела, ни одного осужденного топ-коррупционера

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Отправной точкой борьбы с коррупцией в нашей стране можно считать 2014 год. После Революции Достоинства парламентариями был принят прогрессивный закон «О противодействии коррупции», созданы полномочные органы – НАБУ, САП, НАПК.

Однако новое журналистское расследование о крупных хищениях в Укроборонпроме в очередной раз показало отсутствие реальных результатов в этой сфере.

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Нельзя сказать, что ничего не делается: антикоррупционные органы отчитываются, рапортуют о начатых и законченных делах, правоохранители ежедневно выкладывают фотографии пойманных «на горячем» чиновников. Но вся эта работа похожа на перекладывание на столе бумаг – ни одного крупного завершенного дела, ни одного осужденного топ-коррупционера.

Без преувеличения, преодоление коррупции сродни победе над внутренним врагом. На это много раз обращали внимание, в том числе и зарубежные доноры Украины. Да и высшее руководство страны вроде бы осознает – действующий президент Петр Порошенко пообещал «нулевую терпимость» к этому явлению. Правда, до конца неясно, идет ли речь в целом о стране, либо только об оборонной сфере, вокруг которой разгорелся скандал.

Причиной провальных результатов может быть не только попустительство властей, как центральных, так и на местах, но и неэффективная работа антикоррупционных органов.

Череда скандалов поставила крест на репутации наших главных борцов. Кроме того, под вопросом оказалась их честность и независимость. Еще свежи в памяти подозрения в манипуляциях с декларированием доходов экс-главы НАПК Наталии Корчак, противостояние, как оказалось, конкурирующих структур САП и НАБУ. И снова стремление любой ценой усидеть в теплом кресле Назара Холодницокого несмотря на призывы уйти в отставку.

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Создается впечатление, что чиновникам просто не до работы, за которую они получают, по украинским меркам, очень высокую зарплату. Видя все это, сердце коррупционеров может быть спокойно.

Сегодняшние антикоррупционные органы напоминают Паниковского, который вымогал у скромного чиновника Корейко миллион нечестно заработанных денег. И если в бессмертном произведении советского бухгалтера удалось «взять на испуг», то нынешних Корейко вряд ли такими методами проймешь.

Возможно, пришло время либо реформировать антикоррупционные структуры, либо менять подходы к борьбе с коррупцией.

Если, конечно, этот вопрос по-прежнему актуален для наших властей!

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Теги: коррупция, антикоррупционная инфраструктура
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