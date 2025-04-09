Давно хотелось поговорить о том, почему происходят (или не происходят) перемены, как осуществляются подлинные реформы, как эволюционируют общества и государства. И начать с темы, вокруг которой так много мифов и легенд, кажется вполне уместным.

Что такое Deep State?

И те, кто относится к этому явлению нейтрально или положительно, и те, кто считает его причиной всех бед человечества, обычно подразумевают "непубличные механизмы политики и управления обществом и государством".

К непубличной сфере можно отнести кулуарные связи, управленческие, бюрократические или корпоративные практики, влияющие на государство и общество, но не лежащие на поверхности. Это может быть просто обыденная работа бюрократии, которая незаметна широкой общественности.

Представления конспирологов или противников Deep State состоят в том, что есть определенная "тайная организация", сидящая "наверху" и руководящая обществом исключительно в собственных корыстных интересах. Конечно, это миф, так оно не работает.

На самом же деле управление экономикой, финансами, обществом и государством — это сложный процесс, в основном бюрократического и политического характера.

В любой большой структуре рано или поздно возникает формализованная, структурированная бюрократия. Бюрократия не всегда эффективна и почти никогда не бывает динамичной, потому что ее задача состоит в другом — обеспечивать стабильность и управляемость.

Чем сложнее общество, тем сложнее устроена бюрократия и тем больше разнообразных игроков. Групп влияния, профессиональных экспертов и чиновников, которые выстраивают устойчивые традиции и культуры поведения в определенных институтах.

И все это вместе (формальная бюрократия, бизнес-интересы, неформальные правила, традиции, отраслевые и региональные элиты) формирует сложную систему власти.

Мы имеем дело с множеством взаимосвязанных процессов, часто противоречащих друг другу и не имеющих единого центра принятия решений.

Нет никакой единой "тайной власти". Однако существует множество относительно самостоятельных, формальных и неформальных структур.

Конспирологи же, стремясь к простым объяснениям, "назначают" Deep State неким всемогущим координатором, который мешает "простым людям" или "истинным реформаторам" воплощать свои гениальные идеи. Да, трамписты и другие конспирологи-популисты упорно игнорируют сложность мира, ибо она им не ясна и некомфортна.

Зачем нужен Deep State?

Существование столь сложной "многослойной" системы обеспечивает важнейшую вещь: непрерывность власти и управления государством. Управляемость сохраняется даже тогда, когда происходит серьезный внешний или внутренний сбой системы. Как, к примеру, в Украине в 2014 и 2022 годах.

Также Deep State действует как предохранитель. С одной стороны, он может тормозить реформы, но с другой — спасает от опрометчивых и опасных "прыжков" в другую сторону.

Наоборот, если вся система чрезмерно централизуется и вся власть замкнута на вертикали (как у Путина в России), это делает структуру очень хрупкой.

Достаточно центру исчезнуть (в результате поражения, переворота или смерти правителя) — и вся конструкция может разлететься, потому что отработанных горизонтальных связей и устойчивых неформальных институций у централизованной системы нет.

Как проводить реформы в условиях Deep State?

Попытки "ломать бюрократию" или "уничтожать Deep State" обычно приводят к дестабилизации.

В то же время игнорировать тормозящий эффект старых институтов тоже глупо. Единственный способ – осознавать, что любые изменения требуют сплочения заинтересованных сторон. Именно так можно реализовать реформы:

1. Создать круг бенефициаров – тех, кому реформа выгодна и кто будет защищать ее.

2. Объяснить обществу смысл изменений – чтобы было общественное давление "снизу".

3. Найти компромисс с теми, кто выступает против или опасается изменений, — в условиях демократии это почти всегда необходимо.

4. Закрепить результат — в форме законов, рыночных механизмов, неформальных правил, чтобы новая система стала выгодной и устоявшейся.

Это бесконечно далеко от "простых решений". Но простые решения могут разве что в ад завести.

США нам (миру) это очень хорошо иллюстрируют.

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