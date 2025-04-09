Давно хотілося поговорити про те, чому відбуваються (або не відбуваються) зміни, як здійснюються справжні реформи, як еволюціонують суспільства і держави. Почати з теми, довкола якої так багато міфів і легенд, видається цілком доречним.

Що ж таке Deep State?

І ті, хто ставиться до цього явища нейтрально або позитивно, і ті, хто вважає його причиною всіх бід людства, зазвичай мають на увазі "непублічні механізми політики й управління суспільством та державою".

До непублічної сфери можна віднести кулуарні зв’язки, управлінські, бюрократичні чи корпоративні практики, які впливають на державу і суспільство, але не лежать на поверхні. Це може бути просто буденна робота бюрократії, яка непомітна широкому загалу.

Уявлення конспірологів або противників Deep State полягає в тому, що є певна "таємна організація", яка сидить "нагорі" і керує суспільством винятково у власних корисливих інтересах. Звісно, це міф, так воно не працює.

Насправді ж управління економікою, фінансами, суспільством та державою — це складний процес, здебільшого бюрократичного і політичного характеру.

У будь-якій великій структурі рано чи пізно виникає розписана, структурована бюрократія. Бюрократія не завжди ефективна і майже ніколи не буває динамічною, бо її завдання полягає в іншому — забезпечувати стабільність і керованість.

Чим складніше суспільство, тим складніше влаштована бюрократія і тим більше там різноманітних гравців. Груп впливу, професійних експертів та чиновників, які вибудовують сталі традиції та культури поведінки в певних інститутах.

І все це разом (формальна бюрократія, бізнес-інтереси, неформальні правила, традиції, галузеві та регіональні еліти) й формує складну систему влади.

Ми маємо справу з безліччю взаємопов’язаних процесів, що часто суперечать одне одному і не мають єдиного центру ухвалення рішень.

Немає жодної єдиної "таємної влади". Проте є безліч відносно самостійних, формальних і неформальних структур.

Конспірологи ж, прагнучи простих пояснень, "призначають" Deep State таким собі всемогутнім координатором, який заважає "простим людям" чи "істинним реформаторам" втілювати свої геніальні ідеї. Так, трампісти та інші конспірологи-популісти вперто ігнорують складність світу, бо вона їм не зрозуміла і некомфортна.

Навіщо потрібен Deep State?

Існування такої складної "багатошарової" системи забезпечує найважливішу річ: безперервність влади й управління державою. Керованість продовжується навіть тоді, коли відбувається серйозний зовнішній чи внутрішній збій системи. Наприклад, в Україні у 2014 та 2022 роках.

Також Deep State діє як запобіжник. З одного боку, він може гальмувати реформи, але з іншого — рятує від необачних і небезпечних "стрибків" в інший бік.

Навпаки, якщо вся система надмірно централізується і вся влада замкнена на "вертикалі" (як у Путіна в Росії), це робить структуру дуже крихкою.

Досить центру зникнути (внаслідок поразки, перевороту чи смерті правителя) — і вся конструкція може розлетітися, бо у централізованої системи немає відпрацьованих горизонтальних зв’язків та стійких неформальних інституцій.

Як проводити реформи в умовах Deep State?

Спроби "ламати бюрократію" чи "знищувати Deep State" зазвичай призводять до дестабілізації.

Водночас ігнорувати гальмівний ефект старих інституцій також нерозумно. Єдиний спосіб — усвідомлювати, що будь-які зміни потребують згуртування зацікавлених сторін. Саме так можна реалізовувати реформи:

1. Створити коло бенефіціарів — тих, кому реформа вигідна й хто захищатиме її.

2. Пояснити суспільству сенс змін — щоб був суспільний тиск "знизу".

3. Знайти компроміс з тими, хто виступає проти або остерігається змін, — в умовах демократії це майже завжди необхідно.

4. Закріпити результат — у формі законів, ринкових механізмів, неформальних правил, щоб нова система стала вигідною й усталеною.

Це нескінченно далеко від "простих рішень". Але прості рішення можуть хіба в пекло завести.

США нам (світу) це дуже добре ілюструють.

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