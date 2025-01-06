Деэскалация возможна. Но она приведет не к выборам, а к появлению другой Украины
Павел Климкин
дипломат, министр иностранных дел Украины (2017-2019)
Война как таковая вряд ли завершится в 2025 году. Российский режим не оставит своих попыток демонтировать Украину и демонтировать украинцев как нацию.
Но я считаю вероятным, что Трампу удастся достичь деэскалации.
Это для него вопрос личного эго, это вопрос уважения к нему, это вопрос уважения к его команде.
И для Украины возникает вопрос как использовать время, которое появится, и как менеджерить риски этой деэскалации. А они для нас безумны. И от этого зависит в значительной степени наше дальнейшее существование.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net