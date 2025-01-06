Война как таковая вряд ли завершится в 2025 году. Российский режим не оставит своих попыток демонтировать Украину и демонтировать украинцев как нацию.

Но я считаю вероятным, что Трампу удастся достичь деэскалации.

Это для него вопрос личного эго, это вопрос уважения к нему, это вопрос уважения к его команде.

И для Украины возникает вопрос как использовать время, которое появится, и как менеджерить риски этой деэскалации. А они для нас безумны. И от этого зависит в значительной степени наше дальнейшее существование.