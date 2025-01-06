Деескалація можлива. Але вона призведе не до виборів, а до появи іншої України
Павло Клімкін
дипломат, міністр закордонних справ України (2017-2019)
Війна як така навряд чи завершиться у 2025 році. Російський режим не залишить своїх спроб демонтувати Україну і демонтувати українців як націю.
Але я вважаю ймовірним те, що Трампу вдасться досягти деескалації.
Це для нього питання особистого его, це питання поваги до нього, це питання поваги до його команди.
І для України постає питання, як використати час, який зʼявиться, і як менеджерити ризики цієї деескалації. А вони для нас шалені. І від цього залежить значною мірою наше подальше існування.
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