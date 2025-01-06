Війна як така навряд чи завершиться у 2025 році. Російський режим не залишить своїх спроб демонтувати Україну і демонтувати українців як націю.

Але я вважаю ймовірним те, що Трампу вдасться досягти деескалації.

Це для нього питання особистого его, це питання поваги до нього, це питання поваги до його команди.

І для України постає питання, як використати час, який зʼявиться, і як менеджерити ризики цієї деескалації. А вони для нас шалені. І від цього залежить значною мірою наше подальше існування.