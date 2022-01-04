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Дело Лавренчука. Если у РФ политический мотив, его не экстрадируют. Но это нужно доказать

Цей матеріал також доступний українською
Дело Лавренчука. Если у РФ политический мотив, его не экстрадируют. Но это нужно доказать

адвокат фирмы Сергей Козьяков и партнеры
04.01.2022, 23:16

Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по линии Интерпола. Это законно? Могут ли его действительно экстрадировать в Россию?

В Италии по запросу России об экстрадиции арестовали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Детали дела не разглашаются, но известно, что российская сторона обвиняет его в уголовном нарушении, которое он якобы совершил находясь на территории России восемь лет назад.

LIGA.net попросила адвоката Андрея Пилипенко прокомментировать, законно ли такое задержание украинца и могут ли его экстрадировать в Россию. 

Справка. Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино.

Родился во Львове, но с начала 2000-х жил и работал в России. В 2014 году, после начала войны и аннексии Крыма Россией, уехал из страны.

В Италии его задержали еще 17 декабря 2021 года, но только сейчас семья и близкое окружение режиссера согласились сообщить об этом общественности. Они понимают, что дело против него сфабриковано.

 

Исходя из заявления уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой: "задержание украинца произошло не на основании установления "красной карточки", как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве гибридного инструмента войны для политически мотивированных преследований украинцев".

В то время как запросы на сотрудничество, опубликованные в виде карточек (notice), отображаются у всех стран–участниц Интерпола, циркуляры, хоть и регистрируются в базе данных организации, являются доступными лишь для одной или нескольких стран-участниц.

Согласно Европейской конвенции о выдаче 1957 года, сторонами которой являются Россия и Италия, экстрадиция осуществляется в отношении серьезных преступлений, а согласно уголовного законодательства Италии, при экстрадиции подозреваемых должны иметься веские основания полагать, что подозреваемый совершил преступление, а в случае осужденных лиц — что приговор вступил в силу.

В Италии экстрадиция производится по решению апелляционного суда в закрытом заседании. Если суд принимает решение об экстрадиции, министр юстиции рассматривает вопрос об исполнении соответствующего запроса, но может и отказать, несмотря на решение суда в случае наличия особых обстоятельств.

Исходя из имеющейся информации, Таганский районный суд Москвы еще в июле 2020 года удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы до шести лет.

Такое решение российского суда о заочном аресте как основание для задержания и экстрадиции Лавренчука должно быть предоставлено итальянским компетентным органам.

Согласно Конвенции, в течение 18 дней после задержания Лавренчука, Россия должна оформить и передать просьбу о выдаче вместе с пакетом обязательных документов – судебного решения об аресте, норм законодательства РФ, на основании которых обвиняется украинец, описание этих норм и, самое главное – как можно более точное описание требуемого лица, а также любую другую информацию, которая может способствовать установлению его личности и гражданства.

В любом случае этот период не должен превышать 40 дней с даты задержания. Возможность временного освобождения в любое время не исключается.

К материалам уголовного дела для оценки его обоснованности нет доступа, но не исключено преследования по политическим мотивам.

Поэтому, нужно обратить внимание, например, на положения Европейской конвенции о выдаче 1957 года, согласно которым выдача не осуществляется, если имеются существенные основания полагать (в нашем случае Италией), что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Такой же подход предусмотрен и национальным законодательством Италии.

Более того, в Италии экстрадиция не допускается, если это впоследствии приведет к нарушениям прав человека.

Данный вопрос стоит поднять при обеспечении защиты украинского гражданина.

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экстрадиция политическое преследование Евгений Лавренчук
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