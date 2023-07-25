Депутаты, где обещанное е-декларирование?

Декларации чиновников предотвращают коррупцию — это не менее, а даже и более важно, чем "посадки". Однако здесь следует взглянуть на текущее положение вещей. Уже и петиция о возобновлении декларирования набрала необходимые голоса. Уже и президент отреагировал на нее. Уже и меморандум с МВФ подписан с обязательством возобновить декларирование до конца июля. Уже и международные партнеры все громче подчеркивают эту потребность.

Уже и была устная оценка ЕС по выполнению 7 рекомендаций по продвижению к открытию переговоров о членстве. Где, кстати, антикоррупционная рекомендация о проведении эффективных расследований топ-коррупции не была засчитана, ведь не выполнена полностью. Ведь действительно, как может идти речь о полноценном расследовании коррупции на высоком уровне, когда декларации подают единицы министров и десятки, а даже не сотни депутатов.

В конце концов, глава фракции "Слуга народа" и автор существующего законопроекта о возобновлении е-декларирования Давид Арахамия еще в мае обещал, что соответствующие изменения Рада планирует принять в первом чтении до конца июня, а в целом его примут до конца сентября.

Но уже проходит июль. А предыдущий опыт продолжительности реализации антикоррупционных реформ не так позитивен, чтобы надеяться на активность парламентариев в этом вопросе.

Конкурс на руководителя САП длился более полутора лет. За создание ВАКС боролись более 2 лет. Политические партии не представляют свои финансовые отчеты уже более 3 лет, и неизвестно, когда парламент таки возобновит отчеты и проверки. АРМА более 3,5 лет без постоянного руководителя, хотя и сегодня этот вопрос вряд ли можно считать решенным.

Без новой антикоррупционной стратегии страна жила пять с половиной лет. НАБУ не может получить автономное прослушивание уже более 6,5 лет, ведь выполнить такое обязательство Украина пообещала МВФ еще до декабря 2016 года. И хотя соответствующее законодательство здесь приняли еще осенью 2019-го, не работает оно до сих пор.

И так продолжать можно долго. Не пора ли наконец починить эти сломанные часы?

Ответ должны предоставить народные депутаты – законопроект 8071 ожидает своего принятия во втором чтении. Того альтернативного законопроекта, о котором упоминал господин Арахамия, мы не увидели до сих пор. А время идет.

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