Депутати, де обіцяне е-декларування?

Декларації чиновників запобігають корупції — це є не менш, а навіть і більш важливим, ніж "посадки". Однак тут варто глянути на поточний стан речей. Вже і петиція про відновлення декларування набрала необхідні голоси. Вже і президент відреагував на неї. Вже і меморандум з МВФ підписано з зобовʼязанням відновити декларування до кінця липня. Вже і міжнародні партнери дедалі гучніше наголошують на цій потребі.

Вже і була усна оцінка ЄС щодо виконання 7 рекомендацій до просування до відкриття перемовин про членство. Де, до речі, "антикорупційна" рекомендація про проведення ефективних розслідувань топкорупції не була зарахована, адже не виконана повністю. Бо ж і справді, як може йтися про повноцінне розслідування корупції на високому рівні, коли декларації подають одиниці міністрів і десятки, а навіть не сотні депутатів.

Зрештою, голова фракції "Слуга народу" та автор наявного законопроєкту про відновлення е-декларування Давид Арахамія ще у травні обіцяв, що відповідні зміни Рада планує ухвалити у першому читанні до кінця червня, а в цілому його ухвалять до кінця вересня.

Але вже минає липень. А попередній досвід тривалості реалізації антикорупційних реформ не такий позитивний, щоб сподіватися на активність парламентарів у цьому питанні.

Конкурс на керівника САП тривав понад півтора року. Створення ВАКС виборювали понад 2 роки. Політичні партії не подають свої фінансові звіти вже більше ніж 3 роки, і невідомо, коли парламент таки відновить звітування та перевірки. АРМА понад 3,5 роки було без постійного керівника, хоча і сьогодні це питання навряд чи можна вважати вирішеним.

Без нової антикорупційної стратегії країна жила п’ять з половиною років. НАБУ не може отримати автономне прослуховування вже понад 6,5 років, адже виконати таке зобовʼязання Україна пообіцяла МВФ ще до грудня 2016 року. І хоч відповідне законодавство тут таки ухвалили ще восени 2019-го, не працює воно досі.

І так продовжувати можна ще довго. Чи не час нарешті полагодити цей зламаний годинник?

Відповідь мають надати народні депутати – законопроєкт 8071 очікує свого ухвалення у другому читанні. Того альтернативного законопроєкту, про який згадував пан Арахамія, ми не побачили й досі. А час іде.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.