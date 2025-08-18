В настоящих переговорах уступки не делаются заранее, не делаются в обмен ни на что и не делаются от имени других людей без их согласия

Когда украинские и европейские лидеры в этот понедельник отправляются в Вашингтон на переговоры в Белом доме о прекращении российской агрессии, американцам стоит помнить десять принципов переговоров.

1. Аутсайдеры должны осознавать свой информационный дефицит. Американцы склонны думать, что мы знаем все. Это никогда не соответствует действительности, а во время ужасной войны, в которой мы являемся посторонними наблюдателями, такая самоуверенность особенно вредна. И украинцы, и россияне знают то, чего мы либо не знаем, либо склонны забывать. Россияне умело используют эти пробелы в наших знаниях.

Например, они научили американцев говорить о "четырех областях", как будто война происходит только в четырех украинских регионах. На самом деле под оккупацией или угрозой находятся семь регионов. Главная военная цель России — уничтожить украинский суверенитет как таковой. И, конечно, любые обязательства, возложенные на Россию, должны касаться всей Украины и всей России.

Когда украинцы и европейцы указывают на это, важно, чтобы американцы слушали, а не раздражались. Если мы позволим, чтобы наш информационный дефицит стал российским оружием, мы будем и несправедливы, и неэффективны как переговорщики.

2. Аутсайдеры должны осознавать свой эмоциональный дефицит. То, что американцы могут хотеть скорейшего завершения войны, не означает, что они испытывают те эмоции, которые сделали эту войну возможной.

