У справжніх переговорах поступки не робляться наперед, не робляться в обмін на ніщо і не робляться від імені інших людей без їхньої згоди

Коли українські та європейські лідери цього понеділка вирушають до Вашингтона на переговори в Білому домі про завершення російської агресії, американцям варто згадати десять принципів переговорів.

1. Аутсайдери повинні усвідомлювати свій інформаційний дефіцит. Американці схильні думати, що ми знаємо все. Це ніколи не відповідає дійсності, а під час жахливої війни, в якій ми є сторонніми спостерігачами, така самовпевненість особливо шкідлива. І українці, і росіяни знають те, чого ми або не знаємо, або схильні забувати. Росіяни вміло використовують ці прогалини у наших знаннях.

Наприклад, вони навчили американців говорити про "чотири області" — ніби війна відбувається лише у чотирьох українських регіонах. Насправді під окупацією чи загрозою перебуває сім регіонів. Головна воєнна мета Росії — знищити український суверенітет як такий. І, звісно, будь-які зобов’язання, покладені на Росію, повинні стосуватися всієї України та всієї Росії.

Коли українці і європейці на це вказують, важливо, щоб американці слухали, а не дратувалися. Якщо ми дозволимо, щоб наш інформаційний дефіцит став російською зброєю, ми будемо і несправедливими, і неефективними як переговорники.

2. Аутсайдери повинні усвідомлювати свій емоційний дефіцит. Те, що американці можуть хотіти якнайшвидшого завершення війни, не означає, що вони відчувають ті емоції, які зробили цю війну можливою.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net