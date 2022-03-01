Докажите, что вы с Украиной. Что вы – европейцы. Речь Зеленского в Европарламенте

В последние дни я не знаю, как здороваться, потому что не могу сказать "доброе утро", "добрый день" или "добрый вечер". Не могу, потому что ежедневно для кого-то этот день точно нехороший. Ежедневно для кого-то этот вечер – последний. И это абсолютная правда.

Я говорю сегодня и сейчас о своих гражданах, гражданах Украины, которые ценой своей жизни защищают достоинство, защищают свободу.

Я очень рад тому, что сейчас увидел здесь, и тому, что услышал, – я рад этому настроению. Объединительному. Я рад, что мы объединили всех вас – страны Европейского союза. Но не знал, что такой ценой. И это трагедия для меня, трагедия для каждого украинца, трагедия для нашего государства – столь высока цена. Очень высока цена. Тысячи погибших. Две революции. Одна война. И пять дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Я не читаю сегодня текст из бумажек, потому что бумажки в жизни моего государства закончились. Все это – реальность. Все это – погибшие люди. Все это – настоящая жизнь.

И знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, права, за свободу, просто за желание быть равными, такими же, как вы, как каждый человек, – мы отдаем наших лучших людей. Самых крепких, сильных украинцев. Чрезвычайных.

Мы часто любим говорить, что победим всех. И я рад, что сейчас вы не только говорите об этом, а видите это. И мы точно всех победим, уверен в этом.

Есть такое выражение "украинский выбор Европы" – то, к чему мы стремились, к чему шли и идем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня звучало у вас там к нам: "Выбор Европой уже Украины".

Есть несколько минут пообщаться с вами, потому что такие небольшие у нас перерывы из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов.

Сегодняшнее утро было трагическим для всех нас: по площади Свободы в центре Харькова были нанесены два удара двумя крылатыми ракетами.

Харьков – это город, который находится у границы с РФ, там всегда жили очень много россиян, в городе всегда царила дружба. Харьков был и является городом с наибольшим количеством университетов в Украине, их там более 20. В городе живет много молодежи. На все праздники они собирались на площади Свободы. Это не только самая большая площадь Украины, но и Европы. Представьте себе – утром на площадь Свободы прилетают две крылатые ракеты. Десятки жертв.

Такова цена свободы.

Мы боремся за свою землю и за свою свободу.

И поверьте мне, несмотря на то что сейчас заблокированы все крупные города Украины, никто на нашу свободу и государство не посягнет.

Поверьте мне, каждая площадь с сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, будет называться площадью Свободы. В каждом городе Украины.

Никто нас не сломает.

Мы сильные, мы – украинцы.

У нас, вы знаете, есть желание, чтобы наши дети ЖИЛИ. Мне кажется, что это честно.

Вчера погибли 16 детей. И снова президент России Владимир Путин скажет, что это какая-то операция, и мы бьем по военной инфраструктуре.

Где наши дети? На каких военных заводах они работают, на каких ракетах они?! Может, они в танках ездят?.. 16 детей ты убил!

Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, очень. Мы боремся за наши права, свободу, жизнь.

А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация.

Но мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Сегодня мы всем показываем, что мы такие и есть.

С нами Европейский союз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинока.

Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы.

Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы – действительно европейцы.

И тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму.

Слава Украине!

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