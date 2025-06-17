Отсутствие стратегического мышления у Трампа негативно влияет на всю архитектуру глобальной безопасности

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. Вы узнаете: Как удары России по гражданским объектам в Украине связаны с неспособностью Трампа решить хоть одну глобальную проблему.

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