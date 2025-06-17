Відсутність стратегічного мислення у Трампа негативно впливає на всю архітектуру світової безпеки

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Ви дізнаєтесь: Як удари Росії по цивільних в Україні пов'язані з нездатністю Трампа розв'язати бодай одну глобальну проблему.

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