Мнение
Экономическая база РФ для продолжения войны сокращается с каждым днем
Ксения Кириллова
Журналистка, писательница, эксперт американских аналитических центров
Перевод оригинальной публикации сделан с разрешения Center for European Policy Analysis (CEPA)
С момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия и ее союзники начали утверждать, что Вашингтон больше заинтересован в мире, чем Москва, потому что "Россия выиграет".
Но позиция Кремля не так прочна, как ему нравится изображать; экономисты утверждают, что экономика испытывает трудности и столкнется с серьезными проблемами в связи с ростом военных расходов.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net