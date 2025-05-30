Перевод оригинальной публикации сделан с разрешения Center for European Policy Analysis (CEPA)





С момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия и ее союзники начали утверждать, что Вашингтон больше заинтересован в мире, чем Москва, потому что "Россия выиграет".

Но позиция Кремля не так прочна, как ему нравится изображать; экономисты утверждают, что экономика испытывает трудности и столкнется с серьезными проблемами в связи с ростом военных расходов.