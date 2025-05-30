Перевод оригинальной публикации сделан с разрешения Center for European Policy Analysis (CEPA)

С момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия и ее союзники начали утверждать, что Вашингтон больше заинтересован в мире, чем Москва, потому что "Россия выиграет".

Но позиция Кремля не так прочна, как ему нравится изображать; экономисты утверждают, что экономика испытывает трудности и столкнется с серьезными проблемами в связи с ростом военных расходов.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украиныэкономика россии