"Эрзац-ЕС" для Украины: почему нам так тяжело дается статус кандидата на вступление в ЕС

Очередной этап евроинтеграции Украина прошла с космической быстротой.

28 февраля 2022 года Киев подал заявку на вступление в Евросоюз. 1 марта Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата. А уже 9 мая Еврокомиссия получила вторую часть заполненного официального опросника ЕС. Ожидается, что в июне на саммите ЕС будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Но это решение вряд ли будет простым для Евросоюза. Это своеобразный "момент истины" в отношениях Киева и Брюсселя.

Важность процесса

Формализация европейской перспективы и завершение длительного периода стратегической неопределенности в отношениях Украина-ЕС имеет сегодня важное значение по ряду причин.

Получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС – это, с одной стороны, "локомотив" внутренних социально-экономических трансформаций и включает "зеленый свет" для привлечения специальных финансовых инструментов ЕС по подготовке к вступлению. А с другой – это мощный морально-психологический стимул для граждан Украины, воюющих за свое европейское будущее.

Основания для оптимизма предоставляет консолидированная поддержка Украины со стороны стран-членов, институтов Евросоюза, политического истеблишмента и граждан европейского сообщества.

При этом очевидно, что для официального Брюсселя на украинском направлении сегодня главным приоритетом является не столько соблюдение формальных процедур соответствия Украины евростандартам (хотя важность этого понятна), сколько фундаментальная проблема безопасности. Украина защищает восточный фланг ЕС от российской агрессии. То есть, по большому счету, от украинской армии зависит дальнейшее существование самого Евросоюза, по крайней мере, в нынешнем виде. И это понимают в европейских столицах.

Не все так просто

Но ситуация с обретением Украиной статуса кандидата не безоблачна.

Во-первых, следует иметь в виду определенное сдержанное отношение к ускоренным темпам евроинтеграции Украины со стороны отдельных государств Евросоюза. Речь идет об Австрии, Нидерландах, Франции, Германии, Венгрии. (Хотя первые шаги нового президента Венгрии Каталины Новак достаточно обнадеживающие для Украины).

Итак, активная политико-дипломатическая работа с этой пятеркой стран является топ-приоритетом украинской дипломатии накануне саммита ЕС.

Во-вторых, следует учитывать фактор Западных Балкан, в частности потому, что для некоторых стран "старой Европы" интеграция шести балканских государств является первоочередной задачей и предметом активного лоббирования. В то же время, нельзя исключать и то, что страны, которые уже ведут формальные переговоры с Брюсселем о вступлении, будут воспринимать ускоренную украинскую евроинтеграцию как угрозу и вызов.

Также не следует забывать о евроамбициях Кишинева и Тбилиси. Хотя президент Молдовы Майя Санду с пониманием относится к приоритетности украинского кандидатства в повестке дня ЕС. Грузия же заметно потеряла темпы евроинтеграции.

Понятно, что современный ЕС не готов к реализации планов столь масштабного расширения на средства девяти стран. Указанные факторы являются проблемными, но не критичными для украинской стороны.

Заменитель ЕС для Украины

В этом контексте следует упомянуть об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. 9 мая на конференции, посвященной будущему Европы, он высказал идею создания "нового европейского политического сообщества" для Украины и других стран нечленов ЕС. Макрон объяснил это новшество тем, что процесс присоединения Украины к ЕС "займет несколько лет на самом деле возможно несколько десятилетий". Эта идея понравилась и Канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Речь идет о создании своеобразной европейской резервации для стран, стремящихся присоединиться к ЕС – Украине, Молдове, Грузии. Правда, для смягчения явной второсортности такого "политического сообщества" была упомянута также Великобритания.

По сути это французское ноу-хау является попыткой реанимации в новом качестве проекта "Восточное партнерство", ныне утратившего актуальность. Итак, предполагается параллельное ЕС образование с неопределенными перспективами, но с понятной целью – держать Киев, Кишинев и Тбилиси за бортом Евросоюза.

Какие мотивы такой инициативы официального Парижа

Во-первых, это традиционный скепсис французской стороны относительно дальнейшего расширения ЕС (особенно на средства восточной Европы).

Второй очевидный мотив – не раздражать президента РФ Владимира Путина украинской евроинтеграцией. Здесь следует обратить внимание на то, что в последнее время страна-агрессор разворачивает политико-дипломатическую компанию по блокированию движения Киева в ЕС.

Создается впечатление, что Макрон сохраняет определенные иллюзии нахождения общего языка с хозяином многометрового кремлевского стола и получения лавров главного европейского миротворца.

На фоне войны Украины за свое европейское будущее такая инициатива хозяина Елисейского дворца выглядит мягко говоря, цинично и опасно.

В первую очередь потому, что новое "европейское политическое сообщество" отнюдь не является компромиссом между восточной политикой Брюсселя и имперской политикой России, предусматривающей переформатирование европейского строя по сценарию Кремля. Это выглядит как скрытая односторонняя уступка стране-агрессору с непредсказуемыми геополитическими последствиями.

Идея Макрона не нашла поддержки в брюссельских кабинетах и среди стран-членов ЕС. Она вряд ли будет иметь продолжение и практическое воплощение прежде всего потому, что противоречит интересам Украины, что и было заявлено официальным Киевом.

Украина рассчитывает на положительное решение о предоставлении статуса кандидата во время июньского саммита лидеров ЕС. И для этого есть все основания.

Но очевидно и другое – статус кандидата – важный, но промежуточный этап на пути к членству в ЕС. Поэтому необходимо не сбавлять темпы, в том числе и тогда, когда будет открыта первая глава в переговорном процессе о вступлении.

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