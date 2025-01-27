Посмотрел видео расстрела наших пленных орками. Незаблюренное. Близкий человек, которого я попросил прислать ссылку, просил меня не смотреть, и за эту заботу обо мне я очень благодарен.

Но я должен был посмотреть, чтобы увидеть своими глазами. Смотреть, всматриваться в темноту — это то, что делают и правозащитники, и правозащитницы, и наши военные на передовой.

Нет, здесь я почти не буду писать о некоторых личностях, активных в соцсетях, чьи посты по этому поводу взволновали общественность. Они не заслуживают отдельного обсуждения. Да и всё, что нужно было сказать по этому поводу, уже сказано другими.

Я не был свидетелем расстрелов, нет. Я находился в плену с теми нашими пленными, которые были свидетелями убийства уже пленных побратимов.

Но общая атмосфера, этот язык (я сейчас не о русском языке, а о манере общения этих существ), это отношение — мне очень знакомы.

Могу сказать лишь три вещи об этом.

Первое: Если вам не нужно, из-за деятельности, работы или по другим важным причинам, смотреть это видео (во всяком случае необработанное), не смотрите. Не стоит. Оно не добавляет ничего, кроме шока и ненависти, а у нас сейчас того и другого слишком много в повседневной жизни.

Второе: Если кто-то ещё не понимает или уже забыл, что нам несут "на штыках", — то это она. Тьма. Наши парни и девушки защищают нас на нуле от тьмы.

И если в следующий раз услышите от кого-то разговоры о необходимости "закончить войну любой ценой", "заключить мир на любых условиях" или от наших международных партнёров — о необходимости "усадить обе стороны за стол переговоров без предварительных условий", стоит вспомнить это.

Читайте также ГУР опубликовало перехват, в котором россиянин приказывает казнить украинского пленного

И третье: Те, кто размышляют о том, насколько "правильно" ведут себя наши парни и девушки, попав в плен, и достойно ли они себя ведут, должны просто закрыть свои рты.

Они говорят о том, чего не знают. А, как известно, "за каждое сказанное слово человек даст ответ в день Суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься". Не тратьте на них много времени: они уже причинили себе вреда больше, чем могут представить.

P.S. Ну, и это, вроде как, само собой, но прописать нужно. Царствие Небесное погибшим. Для нас — герои не умирают.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net