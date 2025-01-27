Коли знову почуєте розмови про "мир на будь-яких умовах", згадайте картину страти наших полонених

Подивився відео розстрілу наших полонених орками. Незаблурене. Близька людина, яку попросив надіслати мені посилання, просила не дивитися, і за цю турботу про мене я дуже вдячний.

Але я мав подивитися, щоби бачити на власні очі. Дивитися, вдивлятися в темряву − це те, що роблять і правозахисники та правозахисниці, і наші військові на бойових позиціях.

Ні, тут майже не писатиму про деяких осіб, активних у соцмережах, чиї пости з цього приводу збурили громадськість. Вони не заслуговують на окреме обговорення. Та і все, зрештою, що треба було сказати на цю тему, вже сказане іншими.

Я не був свідком розстрілів, ні. Я перебував у полоні із тими нашими полоненими, які були свідками вбивства уже полонених побратимів, так.

Але загальна атмосфера, ця мова (я зараз не про російську мову, а про спосіб комунікації цих істот), це ставлення − вони дуже знайомі.

Можу сказати лише три речі про це.

Перше: Якщо вам не треба, через діяльність, роботу, чи з інших важливих причин, дивитися це відео (в усякому разі невідредаговане) − не дивіться. Не варто. Воно не додає нічого, крім шоку і ненависті; а в нас зараз і того, й іншого забагато у повсякденні.

Друге: Якщо хтось ще не розуміє або вже забув, що нам несуть "на багнетах", − то це вона. Темрява. Наші хлопці й дівчата захищають нас на нулі від темряви.

І якщо почуєте від когось наступного разу розмови про необхідність "закінчити війну за будь-яку ціну", "укласти мир на будь-яких умовах", або від наших міжнародних партнерів − про необхідність "всадити обидві сторони за стіл перемовин без попередніх умов", варто згадати оце.

Читайте також ГУР опублікувало перехоплення, в якому росіянин наказує стратити українського полоненого

І третє: Ті, хто розмірковують про те, наскільки "правильно" себе поводять наші хлопці й дівчата, щойно опинившись у полоні, і чи гідно себе поводять, мають просто завалити свої ротові отвори.

Вони говорять про те, чого не знають. А, як відомо, "за кожне сказане слово людина дасть відповідь у день Суду. Бо від слів своїх виправдаєшся, і від слів своїх осудишся". Не витрачайте забагато часу на них: вони вже зробили собі на шкоду більше, ніж можуть уявити.

P.S. Ну, і це − наче саме собою, але треба це прописати. Царство Небесне загиблим. Для нас − герої не вмирають.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net