Если мир и будет заключен, русским нельзя верить. Никогда. Они снова полезут через границу

Если Украине удастся договориться о том, что русские отойдут на позиции 23 февраля 2022 года, — это буде великая победа.

Даже не так: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!!!

Победа, это когда одна сторона выполнила намеченные задачи.

А поражение терпит та сторона, которая задач не выполнила.

Какие задачи ставила перед собой Украина после начала вторжения?

Сохранение своей территориальной и политической целостности.

Защита своих границ, своего населения от военных потерь.

Задачи России?

Оккупация Украины, смена политического руководства, установление оккупационного режима на захваченных территориях, присоединение Украины к РФ.

Чушь вроде "денацификации", "демилитаризации" и прочие фантазии кремлевских пропагандистов я даже не упоминаю.

Кто победил на настоящий момент? Кто не выполнил поставленные задачи?

Кто огреб санкции, разрушающие экономику на 20 лет вперед?

Кто стал изгоем, а кто героем в глазах всего мира?

Кто смог устоять, а кто не смог ничего, кроме как превратиться в ничто?

Если это не великая победа Украины, которая разгромила вторую армию мира, то что это тогда?

Если мир будет заключен, это вовсе не значит, что с РФ снимут санкции, и что ей не придется платить за то, что она сделала. И репарации, и контрибуции, и все остальное для возмещения ущерба. Это уже работа юристов.

Нам надо выстраивать новую систему безопасности, заключать военные союзы напрямую, вооружать армию и быть ежесекундно готовыми к тому, что наши мразотные соседи снова полезут через границу.

Им нельзя верить. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Как только у них появится возможность укусить – они укусят.

Мир сейчас – это благо и необходимость. Это то, что оплачено кровью, несчастьями и разрушениями.

Теперь задача формулируется двумя словами: никогда больше.

И решать эту задачу нужно с сегодняшнего дня. Или лучше со вчерашнего, не откладывая.

Победа – это не сжечь Кремль, хотя хочется страшно.

Победа – это поломать его планы и заставить русских платить и каяться. Пусть даже не каяться, гнить заживо. Посадить мерзавцев за железный занавес и даже палочкой в них не тыкать.

Стена, ров с крокодилами, армия героев на страже и минутная готовность разорвать каждого, кто через эту стену полезет.

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