Эта осень будет очень важной. И для Владимира Зеленского, и для всей Украины

Совместное заявление по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена – это не счет после матча. Мгновенных "плюшек" там искать не стоит, хотя некоторые там имеются.

Это полезная стратегическая рамка, чтобы понимать, о каких темах самая мощная страна мира готова разговаривать с нами в ближайшие годы и на каких условиях она будет это делать.

Некий перечень возможностей, билетов на самолет, которыми мы можем воспользоваться (или нет).

Для специалистов в этом заявлении есть много инсайтов. Те, кто его готовили в Офисе президента и Кабинете министров, – молодцы. Вообще, для меня этот документ – признак институциональной устойчивости, которую так старательно строила активная часть нашего общества с 2014 года.

Но его имплементация будет значительно большим челленджем. И провалить выполнение обещаний будет очень больно. Никогда не стоит забывать о стратегии "пусть с Украиной разбираются немцы и русские", а вместо этого сфокусировать внимание, например, на Тайване.

Что мне лично показалось интересным в этом совместном заявлении.

1. Общая структура, ключевые направления сотрудничества:

- безопасность и оборона;

– демократия, судопроизводство, права человека;

– энергетическая безопасность и климат;

– экономика и торговля;

– COVID-19 и гуманитарные вопросы.

Хороший здоровый микс по стратегическим вопросам. Дает возможность привлекать политику безопасности помощь и держаться крепко на пути к цивилизованному миру.

2. Американцы подтвердили свое внимание к Черному морю. Это очень важно.

Потому что воевать на три стороны у нас никакой реформированной армии не хватит. Для немцев Черное море – далеко и неинтересно, у турок своя головная боль. Россия уже давно воспринимает это море как свое.

Остальные черноморские страны слишком мелкие, чтобы на что-то влиять наедине. Сотрудничать друг с другом важно и для нашей общей безопасности, и для экономического развития. Будет хорошо, если именно Украина возьмет на себя лидерство в таком диалоге и приведет в него США. В этом плане люди, которые придумали Крымскую платформу, – молодцы.

3. Реформа корпоративного управления на госпредприятиях.

В каждом пункте что-то о ней есть. Хотите поддержки политики безопасности – governance. Хотите инвестиции – делайте правильное управление. "Правильное" означает непопулярные, но важные шаги.

Например, перекладывать на госпредприятия бремя популизма – это не "правильное" управления. Даже если вы туда поставили руководителя, который креативно понимает слово "национальная" в названии компании и на все согласен.

Прятать убыточные госкомпании в составе пока еще прибыльных – не "правильное" управление. Особенно если при этом ничего не делать, чтобы устранить первопричины тех убытков.

Создавать для олигархов новые и новые лазейки, чтобы безнаказанно тянуть деньги из госкомпаний – это не забота о гражданах. Если оно выглядит как коррупция, ходит как коррупция и крякает как коррупция, то оно коррупция и есть, а никакая не "балансирующая группа".

В совместном заявлении Зеленского и Байдена есть правильные четкие обязательства по реформе корпуправлиння и антикоррупции в целом. Проверка этих слов действиями произойдет очень быстро, уже в течение нескольких недель.

Наблюдательные советы, системы внутреннего контроля на госпредприятиях. Назначение и увольнение руководителей. Выполнение предписаний НАПК. Законопроекты о корпуправлении и НАБУ в Раде. Конкурс на руководителя САП.

Столько замечательных поводов, чтобы показать, что мы серьезно хотим вернуться за стол как субъект переговоров! Приводов, полностью (!) подконтрольных Украине.

Наше государство было на похожей позиции в 2014 году. Было понятно, что ожидается от нас, чтобы нам открыли двери в этот клуб.

Мы подтвердили вслух, что понимаем ожидания (>> сейчас вы находитесь здесь <<), и начали выполнять. Пока выполняли, двигались очень быстро, получали невиданную поддержку с реверсом, кредитами, санкциями, дипломатией.

Хуже всего – после правильных публичных заявлений скатиться к игнорированию обещаний или попробовать маскировать их невыполнение залепухамы. Это стыдно, потому что хорошо видно.

В прошлый раз мы на этой стадии оказались где-то в середине 2017 года. Чем это обернулось для Петра Порошенко, известно.

Ценой такой ложной стратегии сейчас будет еще большая потеря доверия. И еще большая потеря субъектности. Не хотелось бы.

В любом случае, эта осень будет очень важной и интересной.

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