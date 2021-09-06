UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эта осень будет очень важной. И для Владимира Зеленского, и для всей Украины

Цей матеріал також доступний українською
Эта осень будет очень важной. И для Владимира Зеленского, и для всей Украины

специалист по корпоративным и государственным коммуникациям
06.09.2021, 12:38

Зеленский и Джо Байден подписали совместное заявление, которое можно считать определенным программным документом поддержки Украины Америкой

Совместное заявление по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена – это не счет после матча. Мгновенных "плюшек" там искать не стоит, хотя некоторые там имеются.

Это полезная стратегическая рамка, чтобы понимать, о каких темах самая мощная страна мира готова разговаривать с нами в ближайшие годы и на каких условиях она будет это делать.

Некий перечень возможностей, билетов на самолет, которыми мы можем воспользоваться (или нет).

Для специалистов в этом заявлении есть много инсайтов. Те, кто его готовили в Офисе президента и Кабинете министров, – молодцы. Вообще, для меня этот документ – признак институциональной устойчивости, которую так старательно строила активная часть нашего общества с 2014 года.

Но его имплементация будет значительно большим челленджем. И провалить выполнение обещаний будет очень больно. Никогда не стоит забывать о стратегии "пусть с Украиной разбираются немцы и русские", а вместо этого сфокусировать внимание, например, на Тайване.

Что мне лично показалось интересным в этом совместном заявлении.

1. Общая структура, ключевые направления сотрудничества:

- безопасность и оборона;
– демократия, судопроизводство, права человека;
– энергетическая безопасность и климат;
– экономика и торговля;
– COVID-19 и гуманитарные вопросы.

Хороший здоровый микс по стратегическим вопросам. Дает возможность привлекать политику безопасности помощь и держаться крепко на пути к цивилизованному миру.

2. Американцы подтвердили свое внимание к Черному морю. Это очень важно.

Потому что воевать на три стороны у нас никакой реформированной армии не хватит. Для немцев Черное море – далеко и неинтересно, у турок своя головная боль. Россия уже давно воспринимает это море как свое.

Остальные черноморские страны слишком мелкие, чтобы на что-то влиять наедине. Сотрудничать друг с другом важно и для нашей общей безопасности, и для экономического развития. Будет хорошо, если именно Украина возьмет на себя лидерство в таком диалоге и приведет в него США. В этом плане люди, которые придумали Крымскую платформу, – молодцы.

3. Реформа корпоративного управления на госпредприятиях.

В каждом пункте что-то о ней есть. Хотите поддержки политики безопасности – governance. Хотите инвестиции – делайте правильное управление. "Правильное" означает непопулярные, но важные шаги.

Например, перекладывать на госпредприятия бремя популизма – это не "правильное" управления. Даже если вы туда поставили руководителя, который креативно понимает слово "национальная" в названии компании и на все согласен.

Прятать убыточные госкомпании в составе пока еще прибыльных – не "правильное" управление. Особенно если при этом ничего не делать, чтобы устранить первопричины тех убытков.

Создавать для олигархов новые и новые лазейки, чтобы безнаказанно тянуть деньги из госкомпаний – это не забота о гражданах. Если оно выглядит как коррупция, ходит как коррупция и крякает как коррупция, то оно коррупция и есть, а никакая не "балансирующая группа".

В совместном заявлении Зеленского и Байдена есть правильные четкие обязательства по реформе корпуправлиння и антикоррупции в целом. Проверка этих слов действиями произойдет очень быстро, уже в течение нескольких недель.

Наблюдательные советы, системы внутреннего контроля на госпредприятиях. Назначение и увольнение руководителей. Выполнение предписаний НАПК. Законопроекты о корпуправлении и НАБУ в Раде. Конкурс на руководителя САП.

Столько замечательных поводов, чтобы показать, что мы серьезно хотим вернуться за стол как субъект переговоров! Приводов, полностью (!) подконтрольных Украине.

Наше государство было на похожей позиции в 2014 году. Было понятно, что ожидается от нас, чтобы нам открыли двери в этот клуб.

Мы подтвердили вслух, что понимаем ожидания (>> сейчас вы находитесь здесь <<), и начали выполнять. Пока выполняли, двигались очень быстро, получали невиданную поддержку с реверсом, кредитами, санкциями, дипломатией.

Хуже всего – после правильных публичных заявлений скатиться к игнорированию обещаний или попробовать маскировать их невыполнение залепухамы. Это стыдно, потому что хорошо видно.

В прошлый раз мы на этой стадии оказались где-то в середине 2017 года. Чем это обернулось для Петра Порошенко, известно.

Ценой такой ложной стратегии сейчас будет еще большая потеря доверия. И еще большая потеря субъектности. Не хотелось бы.

В любом случае, эта осень будет очень важной и интересной.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский США Байден Джо поездка в США
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 