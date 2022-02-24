Это наш кризис. Нам его решать. В такие моменты рождается новое государство и политика

Произошло то, к чему Россия готовилась давно, а решение приняла в этом месяце после провала переговоров по минским соглашениям в конце января.

Судя по всему, первый этап военной операции ставит целью вытеснить наши войска за пределы админграниц Донецкой и Луганской областей, параллельно нанося отвлекающие и дезориентирующие удары по другим направлениям: границы Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской области, админграница с Крымом.

Точечные удары по военным объектам по всей территории Украины – попытка нейтрализовать военные возможности украинской армии и подавить волю к сопротивлению. Наблюдая параллельно за соцсетями (особенно Telegram), могу сказать, что все это сопровождается мощнейшими информационно-психологическими атаками.

В случае первичного успеха, на которой и делает ставку Владимир Путин, дальше будут выдвинуты политические требования для цементирования новой линии разграничения с угрозами продолжать боевые действия.

Я лично верю в нашу армию, а также в консолидацию общества и элит. Это залог успеха, и сейчас очень важно не ругаться между собой, а поддержать правительство, президента и Вооруженные силы Украины.

Я лично могу порекомендовать вам забыть об анонимных telegram-каналах и twitter-аккаунтах, сейчас они скорее отвлекают и дезориентируют валом информационных сообщений, которые практически невозможно проверить. Отсеките их от себя на какое-то время.

Второй совет: не стройте иллюзий и фантазий. Позвольте ситуации и суровой реальности проникнуть в вашу жизнь. Это неприятно и больно, но гораздо больнее, когда ваши личные "тотемы" вмиг разрушаются.

Например, не стройте воздушных замков по поводу иностранной помощи. Наш кризис будем решать только мы, ничего тут не изменилось за последние три месяца, и не изменится. Помощь будет, но в тех пределах, которые нам обрисовали.

Она даст нам некоторые преимущества, и их просто надо использовать в комбинации с другими факторами. Сами по себе те же санкции моментального и разрушительного эффекта на РФ иметь не будут.

Нынешний кризис – это сложно, больно и трудно, но при этом еще и шанс для нас покончить со старым мышлением и через войну попробовать еще раз вырваться за рамки устоявшихся принципов. Именно в такие моменты рождается новое государство и новая политика.

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