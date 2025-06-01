Пока предварительно можно сделать такие выводы:

Операция (удары по аэродромам стратегической авиации РФ – Ред.) спланирована и проведена блестяще. Полагаю, рассчет был на более скромные результаты, но получился Перл-Харбор.

Орда осталась без стратегической авиации. У ядерной триады только что отломали один зуб.

Всем, у кого есть аэродромы, надо срочно что то думать про борьбу с такими диверсиями.

Очевидно, что есть еще заготовки. Предположу, что базы атомных подводных лодок могут стать следующей целью.

Украина – НАТО: большой вопрос, кто кому больше нужен.

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