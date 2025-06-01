Поки що попередньо можна зробити такі висновки:

Операцію (щодо ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ – Ред.) сплановано й проведено блискуче. Гадаю, розрахунок був на скромніші результати, але вийшов справжній Перл-Гарбор.

Орда залишилася без стратегічної авіації. У ядерної тріади щойно вирвали один зуб.

Усім, хто має аеродроми, варто терміново замислитися над тим, як боротися з подібними диверсіями.

Очевидно, що є ще заготовки. Припускаю, що бази атомних підводних човнів можуть стати наступною ціллю.

Україна — НАТО: велике питання, хто кому більше потрібен.

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