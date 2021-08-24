Евроинтеграция – верный выбор. Как партнерство Украины с ЕС влияет на страну и украинцев

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Я горжусь тем, что лично представляю Европейскую Комиссию на торжествах по этому случаю.

Европейский Союз – надежный союзник Украины на ее политическом и экономическом пути развития, демонстрирует непоколебимую преданность развития более тесных экономико-торговых и инвестиционных связей.

Яркий пример партнерства между Украиной и ЕС – углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ).

За пять лет применения, УВЗСТ показала невероятные результаты: двусторонняя торговля выросла более чем 51%, а Евросоюз стал торговым партнером Украины номер один.

Со своей стороны, Украина – четвертый крупнейший экспортер агропромышленной продукции в ЕС.

История подсолнечного масла украинских производителей – яркая иллюстрация потенциала сельскохозяйственного мастерства Украины: после того, как ЕС в рамках УВЗСТ отменил тарифы на эту продукцию, украинский экспорт увеличился более чем вдвое, достигнув 1,2 млрд евро в 2020 году.

Однако УВЗСТ – "углубленное и всеобъемлющее" соглашение. Это означает, что его потенциальные выгоды выходят далеко за рамки только торговой либерализации.

Постепенное согласование нормативно-правовой базы Украины с европейской может активизировать торговлю и повысить конкурентоспособность на мировой арене. Это развяжет украинским компаниям руки, избавит от лишних расходов и сложностей, а также сделает Украину более привлекательной для инвесторов с ЕС и других стран.

Кроме того, это может упростить доступ Украины к глобальным рынкам, поскольку многие торговые государств по всему миру применяют стандарты Евросоюза.

Внедрение этих важных реформ уже дало свои результаты. Украине хорошо известно, какой путь следует пройти, чтобы получить больший результат для своих граждан. Ваши усилия по достижению визовой либерализации принесли очень конкретные результаты. Это требовало политического мужества и усилий, но принесло невероятные результаты: сейчас украинцы имеют право путешествовать в Евросоюз без виз.

Но перед Украиной остается еще много задач. Чтобы улучшить бизнес-климат и привлечь больше иностранных инвестиций, вы должны и в дальнейшем бороться с коррупцией и влиянием олигархов.

Развивать ключевые институты и независимое руководство, которые будут работать в интересах граждан и государства, а не политиков или олигархов. Мы приветствуем желание президента Владимира Зеленского бороться с влиянием олигархии на политико-экономическую жизнь Украины.

Евросоюз, в свою очередь, остается преданным дальнейшему секторальному сотрудничеству с Украиной. Таким образом, Соглашение об ассоциации может включать новые сферы, в частности те, которые подпадают под Европейское зеленое соглашение.

Например, новые возможности для страны создает Стратегическое партнерство в сфере "критического сырья" и аккумуляторов. Стратегический альянс, который начали в июле 2021 года с подписания Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной, является еще одним доказательством этого.

Экономические отношения между Украиной и Евросоюзом могут процветать и быть успешными только в мире открытой торговли, которая руководствуется стабильными правилами.

Соблюдение международных торговых правил как никогда важно именно сегодня, во времена, когда протекционистские тенденции находятся на подъеме, в частности из-за пандемии COVID-19.

Протекционизм – это гонки по нисходящей, от которых ни одна страна не получит пользы. Мы рассчитываем на сотрудничество с Украиной, чтобы сохранить торговлю открытой и устойчивой.

В то же время, мы столкнулись с беспрецедентным вызовом – изменениями климата и их влиянием на человечество. Последние наводнения в Центральной Европе и мощные засухи в Юго-Восточной Европе, вместе с Украиной, – еще одно тому доказательство. Мы должны с этим бороться, объединяя усилия.

Недавно Европейская Комиссия опубликовала всеобъемлющий план по борьбе с изменениями климата. Это создает возможности и для Украины – солидаризироваться с амбициозными, конкретными целями по борьбе с изменениями климата.

Евросоюз всесторонне помогает Украине в этом вопросе, в частности, предоставляя консультаций и финансовую помощь.

Внедряя нашу стратегию, мы примем во внимание соответствующие шаги Украины. Целенаправленный диалог по Европейскому зеленому соглашению и зеленому переходу Украины, который был начат в мае, является хорошей платформой для таких целей.

Будущее Украины – в руках ее граждан, подавляющее большинство которых считает, что именно путем расширения интеграции с Европейским Союзом можно обеспечить прочную демократию и светлое будущее.

Евросоюз поддерживает Украину как преданный и надежный партнер. Укрепление наших торговых связей означает укрепление наших политических связей, сближая нас друг с другом еще больше. Это то, от чего как Украина, так и ЕС будут получать большую пользу.

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