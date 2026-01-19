У минулі вихідні Дональд Трамп оголосив про введення з 1 лютого 10% тарифів щодо восьми європейських країн, які погодилися спрямувати своїх військових до Гренландії. Він також заявив, що до 1 червня тарифи зростуть до 25%, якщо ці країни не підтримають продаж острова Сполученим Штатам.

Останні кілька місяців точилися суперечки про те, чи всерйоз Трамп має намір забрати Гренландію собі, чи просто "тролить" європейців. Судячи з його дій, він налаштований гранично серйозно.

Як американець, я хочу сказати своїм численним європейським друзям тільки одне: не відступайте в цьому протистоянні.

