Когда цели популистов достигнуты, для России это лишь первый шаг. И одновременно это свидетельство, что страна–цель её спецоперации достаточно слаба

Можно сколько угодно говорить о том, что победы популистов на Западе никак не влияют на решения Москвы расширять свою агрессию и других авторитарных лидеров становиться наглее, но реальность снова демонстрирует, что между этими явлениями существует прямая связь.

Избрание популистов возможно только в разделённой и ослабленной стране, где обострение конфликтов между различными слоями общества является необходимым условием, чтобы с их помощью прийти к власти. Ведь сама суть популизма заключается в конструировании мифа о униженных "нас" и злых, коварных "них".

На этом фоне реальные проблемы и враги, противостоять которым трудно и сложно, уступают место этим воображаемым конструкциям, на которых гораздо легче паразитировать и наращивать поддержку. А современные социальные сети становятся своего рода стероидами для "продавцов ненависти", которые отточенно работают над поляризацией общества.

Неудивительно, что именно таких популистов при помощи всей мощи своей пропагандистской машины поддерживает Россия. Подобные политики в своей риторике, если не отрицают российскую агрессию, то обязательно преуменьшают её роль, особенно на фоне "угрозы" от воображаемых внутренних врагов.

Это естественный альянс, где одни хотят власти любой ценой и для этого нуждаются в озлобленных друг на друга массах, а другие хотят расколоть страны, которые они ненавидят, и промывают этим массам мозги, чтобы достичь своей цели.

Для этого альянса популистам необязательно быть прямыми агентами Кремля. Достаточно, что до определённого момента ваши цели совпадают, и нужно лишь убедить себя этого не осознавать и заключить своего рода негласное "соглашение о ненападении" с вашим ситуативным союзником.

Однако, когда цели популистов достигнуты, для России это лишь первый шаг. И одновременно это свидетельство того, что страна–цель её спецоперации наконец достаточно слаба, чтобы быть способной на решительный и скоординированный ответ.

Именно тогда приходит время запускать "шахеды".

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net