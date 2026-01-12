Євросоюз – головна загроза для автократів. Саме тому Трамп і Кремль мріють послабити Європу
Я перечитував Стратегію національної безпеки адміністрації Трампа, і те, як незаслужено мало було сказано про цей воістину примітний документ, ясно характеризує нашу епоху.
Поряд з усіма заявами про те, що Європі загрожує "цивілізаційне стирання", в іншому розділі документа говориться: "Америка закликає своїх політичних союзників у Європі сприяти цьому відродженню духу, і зростальний вплив патріотичних європейських партій дійсно дає привід для великого оптимізму". Якщо читати це в поєднанні з пунктом про те, що США будуть "культивувати опір нинішній траєкторії розвитку Європи разом з європейськими націями", можна обґрунтовано зробити висновок, що США фактично перейняли російську мету щодо ослаблення Європейського Союзу через активну підтримку націоналістичних політичних партій усередині нього.
