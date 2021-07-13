Фантазии Путина об Украине: врать и передергивать – нехорошо

В связи с фантазиями президента России Владимира Путина на темы русско-украинской дружбы, скажу так: мы с ним по-разному понимаем значение слова дружба.

Это раз.

Врать и передергивать – нехорошо.

Это два.

Я полагаю, что ни у одного разумного гражданина Украины нет ни ненависти, ни претензий к народу России. Зато претензий к путинской власти и к его поклонникам и приспешникам у нас накопилось не на одну Гаагу. Никто и ничего не забудет. Никто и ничего не простит.

Это три.

Аннексия Крыма Россией и вторжение на Донбасс остаются аннексией и вторжением, какими бы словами не пытаться назвать эти события.

Захват и агрессия – весьма недвусмысленные действия, они отлично укладываются в концепцию дружбы между "одним народом". По путински. Вторгнуться. Украсть. Убить. Солгать.

Это четыре.

Длительное соседство, совместное проживание, общие религиозные корни, родственные языки, смешанные браки и даже войны, в которых украинцы и русские совместно противостояли общему врагу, – это уже история.

С того момента, когда "вежливые люди" без знаков отличия начали захват украинских стратегических объектов в Крыму – это стало далекой историей.

Когда российские "Грады" лупили из Гуково по территории Украины, когда российские войска расстреливали наших бойцов под Иловайском – эта история поседела и покрылась пеплом.

Это пять.

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Путин может написать десятки псевдоисторических и псевдодружественных статей, но сделанного не воротишь.

Не буду обобщать. Хорошо знаю, что в моей стране есть люди, которые поддерживают Путина, его взгляды, политику его России – и их немало.

Скажу о себе.

До тех пор, пока в Кремле будет сидеть этот человек или его единомышленники, я буду воспринимать Россию, как враждебное, агрессивное государство, которое желает Украине исключительно зла.

И никакие лицемерные рассуждения об общих корнях, культуре, языке и религии это мнение не изменят.

"По делам их узнаете их".

Каин тоже был братом Авелю.

Это все.

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