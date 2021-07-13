Фантазии Путина об Украине: врать и передергивать – нехорошо

В связи с фантазиями президента России Владимира Путина на темы русско-украинской дружбы, скажу так: мы с ним по-разному понимаем значение слова дружба.
Это раз.
Врать и передергивать – нехорошо.
Это два.
Я полагаю, что ни у одного разумного гражданина Украины нет ни ненависти, ни претензий к народу России. Зато претензий к путинской власти и к его поклонникам и приспешникам у нас накопилось не на одну Гаагу. Никто и ничего не забудет. Никто и ничего не простит.
Это три.
Аннексия Крыма Россией и вторжение на Донбасс остаются аннексией и вторжением, какими бы словами не пытаться назвать эти события.
Захват и агрессия – весьма недвусмысленные действия, они отлично укладываются в концепцию дружбы между "одним народом". По путински. Вторгнуться. Украсть. Убить. Солгать.
Это четыре.
Длительное соседство, совместное проживание, общие религиозные корни, родственные языки, смешанные браки и даже войны, в которых украинцы и русские совместно противостояли общему врагу, – это уже история.
С того момента, когда "вежливые люди" без знаков отличия начали захват украинских стратегических объектов в Крыму – это стало далекой историей.
Когда российские "Грады" лупили из Гуково по территории Украины, когда российские войска расстреливали наших бойцов под Иловайском – эта история поседела и покрылась пеплом.
Это пять.
Путин может написать десятки псевдоисторических и псевдодружественных статей, но сделанного не воротишь.
Не буду обобщать. Хорошо знаю, что в моей стране есть люди, которые поддерживают Путина, его взгляды, политику его России – и их немало.
Скажу о себе.
До тех пор, пока в Кремле будет сидеть этот человек или его единомышленники, я буду воспринимать Россию, как враждебное, агрессивное государство, которое желает Украине исключительно зла.
И никакие лицемерные рассуждения об общих корнях, культуре, языке и религии это мнение не изменят.
"По делам их узнаете их".
Каин тоже был братом Авелю.
Это все.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии