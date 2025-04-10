Уже приходилось писать, что генералы Шойгу, надевая в преддверии войны с Украиной кителя в стиле сталинских военачальников, видимо, не задумывались хорошенько о судьбе своих предшественников.

Поэтому они стали — кто раньше, кто позже — отправляться не только в ад при исполнении служебных обязанностей (уже 10 таких подтвержденных случаев), но и в тюрягу со вполне сталинскими условиями содержания.

Вчера был перейден еще один важный рубеж на этом пути.

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией, генерал-майора Ивана Попова с громким позывным Спартак, обвиняемого официально в коррупции, а неофициально — в соучастии в заговоре Евгения Пригожина, отправили из СИЗО на фронт командиром штурмового отряда. Где будут, видимо, воевать в основном штрафники.

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Дед мой рассказывал, что видел при штурме фортов Кенигсберга "офицерский штрафбат", который шел в бой с металлическими щитами в руках, что его выгодно отличало от штрафбата солдатского.

Ожидаю выезда генерал-майора Попова в зону штурма какого-нибудь украинского села на бронированном ишаке.

Хотя, конечно, объективно, одиннадцатый он уже, одиннадцатый...

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