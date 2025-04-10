Уже доводилося писати, що генерали Шойгу, надягаючи напередодні війни з Україною кітеля у стилі сталінських воєначальників, мабуть, не замислювалися добре про долю своїх попередників.

Тому вони стали — хто раніше, хто пізніше — вирушати не тільки до пекла під час виконання службових обов'язків (уже 10 таких підтверджених випадків), а й у в'язницю із цілком сталінськими умовами утримання.

Вчора було перейдено ще один важливий рубіж на цьому шляху.

Колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова з гучним позивним Спартак, який обвинувачується офіційно в корупції, а неофіційно — у співучасті у змові Євгена Пригожина, відправили із СІЗО на фронт командиром штурмового загону. Де, вочевидь, воюватимуть в основному штрафники.

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Дід мій розповідав, що бачив під час штурму фортів Кенігсберга "офіцерський штрафбат", який ішов у бій із металевими щитами в руках, що його вигідно відрізняло від штрафбату солдатського.

Чекаю на виїзд генерал-майора Попова в зону штурму якогось українського села на броньованому ішаку.

Хоча, звичайно, об'єктивно, одинадцятий він уже, одинадцятий...

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