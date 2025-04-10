"Генеральський штрафбат". Сталінський досвід російських генералів: зі штабів у розхід
Уже доводилося писати, що генерали Шойгу, надягаючи напередодні війни з Україною кітеля у стилі сталінських воєначальників, мабуть, не замислювалися добре про долю своїх попередників.
Тому вони стали — хто раніше, хто пізніше — вирушати
Вчора було перейдено ще один важливий рубіж на цьому шляху.
Колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова з гучним позивним Спартак, який обвинувачується офіційно в корупції, а неофіційно — у співучасті у змові Євгена Пригожина, відправили із СІЗО на фронт командиром штурмового загону. Де, вочевидь, воюватимуть в основному штрафники.
Дід мій розповідав, що бачив під час штурму фортів Кенігсберга "офіцерський штрафбат", який ішов у бій із металевими щитами в руках, що його вигідно відрізняло від штрафбату солдатського.
Чекаю на виїзд генерал-майора Попова в зону штурму якогось українського села на броньованому ішаку.
Хоча, звичайно, об'єктивно, одинадцятий він уже, одинадцятий...
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