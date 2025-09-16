Геополитическая торговля душами: уступки Трампа Лукашенко угрожают безопасности НАТО
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Евгения Магды:
- НАТО всё больше выглядит как рудимент "Холодной войны", а не как эффективная организация;
- в целом, на Западе упущено время на подготовку к российской экспансии, подаренное Украиной;
- то, что сейчас происходит в Балто-Черноморском регионе, является следствием того, что Дональд Трамп с самого начала приравнял агрессора и жертву в украинско-российской войне;
- поэтому гибридные методы воздействия набирают обороты, идет война за умы людей;
- соответственно, не удивляет информационно-дроновый удар по Польше и то, что целью выбрана именно эта страна;
- появление американских военных на учениях "ЗАПАД 2025" стало сенсацией. Это – продолжение договоренностей по обмену политзаключенных на снятие санкций, а фактически – торговли душами с Лукашенко;
- всё это приведёт лишь к усилению турбулентности в регионе, включая военные риски.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)