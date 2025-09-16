Военные США на российско-беларуских учениях – сенсация с тревожным оттенком. Особенно на фоне гибридных, пока что, атак на Польшу

О чем мнение Евгения Магды:

НАТО всё больше выглядит как рудимент "Холодной войны", а не как эффективная организация;

в целом, на Западе упущено время на подготовку к российской экспансии, подаренное Украиной;

то, что сейчас происходит в Балто-Черноморском регионе, является следствием того, что Дональд Трамп с самого начала приравнял агрессора и жертву в украинско-российской войне;

поэтому гибридные методы воздействия набирают обороты, идет война за умы людей;

соответственно, не удивляет информационно-дроновый удар по Польше и то, что целью выбрана именно эта страна;

появление американских военных на учениях "ЗАПАД 2025" стало сенсацией. Это – продолжение договоренностей по обмену политзаключенных на снятие санкций, а фактически – торговли душами с Лукашенко;

всё это приведёт лишь к усилению турбулентности в регионе, включая военные риски.