Геополітична торгівля душами: поступки Трампа Лукашенку загрожують безпеці НАТО
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Євгена Магди:
- НАТО дедалі більше виглядає як рудимент холодної війни, а не як ефективна організація;
- загалом, на Заході згаяли час на підготовку до російської експансії, подарований Україною;
- те, що зараз відбувається у Балто-Чорноморському регіоні, є наслідком того, що Дональд Трамп із самого початку прирівняв агресора і жертву в українсько-російській війні;
- тому гібридні методи впливу набирають обертів, йде війна за мізки людей;
- відповідно, не дивує інформаційно-дроновий удар по Польщі й те, що ціллю було обрано саме цю країну;
- поява американських військових на навчаннях "Запад-2025" стала сенсацією. Це – продовження домовленостей щодо обміну політв’язнів на зняття санкцій, а фактично – торгівлі душами, з Лукашенком;
- все це матиме наслідком лише посилення турбулентності в регіоні, включно з воєнними ризиками.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)