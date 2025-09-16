LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Євгена Магди:

  • НАТО дедалі більше виглядає як рудимент холодної війни, а не як ефективна організація;
  • загалом, на Заході згаяли час на підготовку до російської експансії, подарований Україною;
  • те, що зараз відбувається у Балто-Чорноморському регіоні, є наслідком того, що Дональд Трамп із самого початку прирівняв агресора і жертву в українсько-російській війні;
  • тому гібридні методи впливу набирають обертів, йде війна за мізки людей;
  • відповідно, не дивує інформаційно-дроновий удар по Польщі й те, що ціллю було обрано саме цю країну;
  • поява американських військових на навчаннях "Запад-2025" стала сенсацією. Це – продовження домовленостей щодо обміну політв’язнів на зняття санкцій, а фактично – торгівлі душами, з Лукашенком;
  • все це матиме наслідком лише посилення турбулентності в регіоні, включно з воєнними ризиками.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
БІЛОРУСЬПольщадональд трампДумки вголос