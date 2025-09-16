Військові США на російсько-білоруських навчаннях – це сенсація з тривожним відтінком. Особливо на тлі гібридних, поки що, атак на Польщу

голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом

Про що думка Євгена Магди:

НАТО дедалі більше виглядає як рудимент холодної війни, а не як ефективна організація;

загалом, на Заході згаяли час на підготовку до російської експансії, подарований Україною;

те, що зараз відбувається у Балто-Чорноморському регіоні, є наслідком того, що Дональд Трамп із самого початку прирівняв агресора і жертву в українсько-російській війні;

тому гібридні методи впливу набирають обертів, йде війна за мізки людей;

відповідно, не дивує інформаційно-дроновий удар по Польщі й те, що ціллю було обрано саме цю країну;

поява американських військових на навчаннях "Запад-2025" стала сенсацією. Це – продовження домовленостей щодо обміну політв’язнів на зняття санкцій, а фактично – торгівлі душами, з Лукашенком;

все це матиме наслідком лише посилення турбулентності в регіоні, включно з воєнними ризиками.