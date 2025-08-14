Российская власть оставила только одно правило – власть может делать с людьми что угодно

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Почему американские журналисты просили свои агентства эвакуировать их из Москвы

Российская власть перестала придерживаться даже тех правил, которые она сама установила, оставив только одно – власть может делать с людьми что угодно

Из-за этого жизнь в России начала напоминать жизнь на территориях под контролем ИГИЛ

Но если правила не действуют внутри России, Кремль не имеет никаких оснований соблюдать и международные обязательства.

