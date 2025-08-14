LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

  • Почему американские журналисты просили свои агентства эвакуировать их из Москвы
  • Российская власть перестала придерживаться даже тех правил, которые она сама установила, оставив только одно – власть может делать с людьми что угодно
  • Из-за этого жизнь в России начала напоминать жизнь на территориях под контролем ИГИЛ
  • Но если правила не действуют внутри России, Кремль не имеет никаких оснований соблюдать и международные обязательства.
