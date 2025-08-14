Мнение
думки вголос
"Главное правило: правил больше нет". Что объединяет Кремль и ИГИЛ
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- Почему американские журналисты просили свои агентства эвакуировать их из Москвы
- Российская власть перестала придерживаться даже тех правил, которые она сама установила, оставив только одно – власть может делать с людьми что угодно
- Из-за этого жизнь в России начала напоминать жизнь на территориях под контролем ИГИЛ
- Но если правила не действуют внутри России, Кремль не имеет никаких оснований соблюдать и международные обязательства.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)