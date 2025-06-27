Хомейни советовал Горбачеву превратить СССР в фундаменталистскую деспотию, но советом воспользовался Путин

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чем рассказывает Юрий Мацарский: как иранский лидер пытался подтолкнуть СССР в сторону теократии;

почему Иран не является на самом деле ни "исламской", ни "республикой";

схожие черты режимов Кремля и Тегерана;

почему Запад продолжает обманывать себя по поводу политической природы путинской России. Читайте также Иранский гамбит США укрепляет "ось зла"

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