Мнение
думки вголос
Прелести тайного фундаментализма: почему и в чем Россия копирует иранский режим
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- как иранский лидер пытался подтолкнуть СССР в сторону теократии;
- почему Иран не является на самом деле ни "исламской", ни "республикой";
- схожие черты режимов Кремля и Тегерана;
- почему Запад продолжает обманывать себя по поводу политической природы путинской России.
Читайте также
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net