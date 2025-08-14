Думка
думки вголос
"Головне правило: правил більше немає". Що об'єднує Кремль та ІДІЛ
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Чому американські журналісти просили свої агенції евакуювати їх із Москви
- Російська влада перестала дотримуватися навіть тих правил, які вона сама встановила, залишивши тільки одне – влада може робити з людьми будь-що
- Через це життя в Росії почало нагадувати життя на територіях під контролем ІДІЛ
- Але якщо правила не діють усередині Росії, Кремль не має жодних підстав дотримуватися і міжнародних зобов'язань.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
