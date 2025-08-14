Російська влада залишила тільки одне правило – влада може робити з людьми будь-що

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Чому американські журналісти просили свої агенції евакуювати їх із Москви

Російська влада перестала дотримуватися навіть тих правил, які вона сама встановила, залишивши тільки одне – влада може робити з людьми будь-що

Через це життя в Росії почало нагадувати життя на територіях під контролем ІДІЛ

Але якщо правила не діють усередині Росії, Кремль не має жодних підстав дотримуватися і міжнародних зобов'язань.

Читайте також Принади таємного фундаменталізму: чому і у чому Росія копіює іранський режим

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net