Государственный терроризм Лукашенко и рука Кремля. Статус-кво невозможно

Спецоперация режима Лукашенко по задержанию бывшего редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича не является просто приятным еще одной красной линии. С Александром Лукашенко все понятно, он давно готов на все и не воспринимает реальность адекватно, для него каких-либо границ больше нет.

И речь здесь уже не о политике и международное право, а о морали. Можно сколько угодно анализировать, какие именно международно-правовые нормы режим Лукашенко нарушил, начиная с Чикагской конвенции, но пусть это сделает ICAO (Международная организация гражданской авиации. – Ред.).

На самом деле, это акт государственного терроризма и государственного воздушного пиратства: в Европе XXI века.

Рука Кремля

Ранее только российский режим мог "позволить" себе убивать, травить и организовывать взрывы на складах оружия на территории стран НАТО и ЕС. Теперь оказалось, что самолет, следовавший из одной страны ЕС в другую, можно принудительно посадить с целью ареста противников режима Лукашенко.

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Маловероятно, что Лукашенко обратился к этому без ведома Кремля и российских спецслужб. Для президента РФ Владимира Путина – это реальная возможность увеличения влияния на Лукашенко, ведь теперь он в одной компании с Каддафи и ему подобными.

Более того, у Москвы появился реальный козырь в переговорах с Западом, ведь "сдать" Лукашенко может только Путин, и ему будет о чем поговорить с президентом США Джо Байденом и лидерами Евросоюза.

ЕС и США могут попросить Путина "посмотреть" на рынок недвижимости в Ростове, там место еще для одного бывшего президента, но это Путин продавать очень и очень дорого, как и свой сценарий перезагрузки власти в Беларуси.

Результатом этого сценария станет увеличение присутствия РФ в Беларуси, в том числе военной, что создает для Украины новый уровень вызовов с севера.

Борьба с терроризмом

ЕС и США находятся под давлением необходимости найти адекватный ответ государственного терроризма. Как по мне, это должно быть как минимум полный запрет транзита через Беларусь и конфискация активов Лукашенко.

Первое является задачей для ЕС, второе – прежде всего для США. Любые другие действия с меньшим воздействием, как, например, запрет полетов через Беларусь, будут выглядеть, как слабость.

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Для Украины общность действий с ЕС и США станет тестом. Раньше можно было под разными соусами говорить о желании сохранить экономические отношения с Беларусью, которые во многих сферах действительно важны. Теперь придется делать сложный выбор.

Выглядеть беспринципными слабаками мы не можем, должны сформулировать ответ и объяснить его как украинскому обществу, так и нашим партнерам. Понятно, что статус-кво здесь невозможно.

Для Запада сейчас появилась фундаментальная проблема, как обеспечить безопасность обществ и граждан в мире, где даже маленькие диктаторы позволяют себе нарушать все цивилизованные нормы.

Единственная возможность это сделать – наказать Лукашенко и его режим таким образом, чтобы никому больше не хотелось воспользоваться подобным. То есть сделать так, чтобы это не могло стать прецедентом.

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Также очевидно, что для украинцев пребывания на территории Беларуси опасно. Лукашенко много раз говорил о якобы провокациях, организованных из Украины, включая организацию протестов и поставки оружия. Кто знает, какие ему или белорусским спецслужбам придут в голову идеи по организации провокаций в отношении наших граждан.

Задержание Протасевича показывает, что все возможно. Кстати, протесты в Беларуси могут получить "новое дыхание" через эмоциональную волну вокруг задержания. Вопрос, кто и как их возглавит, ведь проблема предыдущих была в отсутствии лидерства. Думаю, Москва к этому уже подготовилась.

ЕС и Восточное партнерство

Также очевидно, что сейчас чуть ли не лучшее время для того, чтобы изменить позицию ЕС относительно Восточного партнерства. Понятно, что никто теперь за один стол с представителями режима Лукашенко не сядет. Это не значит, что нужно останавливать проекты, это будет играть только на дальнейшую изоляцию режима, но ни о каком политическом представительстве нечего и говорить. Ничто, кроме географии, страны Восточного партнерства уже не связывает, а значит, эта логика должна быть изменена.

Для Украины в течение почти всего периода независимости, Беларусь оставалась важным экономическим звеном, а дополнительно для многих украинцев – символом постсоветской стабильности, не случайно Лукашенко был очень популярен среди части общества.

Не уверен, что последние события изменили мнение всех "фанатов" Лукашенко в Украине, но некоторые свою "вакцинацию" против вируса диктаторства получил. Всегда наступает время, когда диктаторы показывают свое истинное лицо.

Мы связаны с Беларусью столетиями истории, культурными и экономическими связями, и должны их сохранить – это залог нашей безопасности и минимизации угрозы с севера. Я верю, что когда-то мы увидим европейскую Беларусь, но она не возникнет сама по себе.

Наш пример успешной европейской страны должна быть угрозой для режима Лукашенко, как он представляет угрозу для режима Путина.

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