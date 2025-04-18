Сложно сказать, приведут ли переговоры между США и Россией в ближайшее время к существенным результатам. Скорее всего, дипломатия администрации Дональда Трампа сможет добиться определенного, хотя и ограниченного успеха, особенно учитывая, что к этому же стремятся и некоторые из европейских лидеров. Однако нельзя исключать, что Россия, Украина или обе стороны пока не готовы к поиску дипломатического решения, и война будет продолжаться еще некоторое время.

В случае начала переговоров или достижения в Украине перемирия неизбежно встанет вопрос: сохранят ли европейские страны верность своему обещанию отправить подразделения для обеспечения безопасности Украины?

Одновременно и Эстонии придется решить, будем ли мы участвовать в этом процессе.

Известно, что действующее правительство Эстонии поддерживает идею отправки военных в Украину — об этом публично заявлял премьер-министр Кристен Михал. Среди оппозиционных партий готовность рассмотреть такое предложение выразила партия Отчизна. Безусловно, желательно, чтобы соответствующее решение в Рийгикогу (парламенте Эстонии. – Ред. ) принималось на основе максимального консенсуса.

Решение об отправке европейских военных в Украину по сути приравнивается к предоставлению гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО, от имени европейских стран. Это означает, что при нарушении мира со стороны России может начаться большая война. Именно в этом состоит смысл такой гарантии безопасности, и об этом нужно честно говорить людям в Эстонии во избежание ложных ожиданий или иллюзий.

К сожалению, с этим связан крайне неудобный вопрос. США не участвуют в этой миссии. А что будет с пятой статьей НАТО, если Россия все же дерзко нарушит какое-то достигнутое соглашение и снова нападет на Украину, а Европа окажется втянутой в войну? Как тогда поступят Соединенные Штаты?