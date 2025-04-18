Важко сказати, чи приведуть переговори між США та Росією найближчим часом до значних результатів. Швидше за все, дипломатія адміністрації Дональда Трампа зможе досягти певного, хоча й обмеженого успіху, особливо враховуючи, що цього прагнуть і кілька європейських лідерів. Проте не можна виключати, що Росія, Україна або обидві сторони поки не готові до пошуку дипломатичного вирішення, і війна може тривати ще певний час.

У разі початку переговорів або досягнення в Україні перемир’я неминуче постане питання: чи збережуть європейські країни вірність своїй обіцянці відправити підрозділи для забезпечення безпеки України?

Водночас і Естонії доведеться вирішити, чи братимемо ми участь у цьому процесі.

Відомо, що чинний уряд Естонії підтримує ідею відправлення військових в Україну — про це публічно заявляв прем’єр-міністр Крістен Міхал. Серед опозиційних партій готовність розглянути таку пропозицію висловила партія "Вітчизна". Безумовно, бажано, щоб відповідне рішення в Рійґікоґу (парламенті Естонії. – Ред.) ухвалювалося на основі щонайбільшого консенсусу.

Рішення про відправлення європейських військових в Україну по суті прирівнюється до надання гарантій безпеки, подібних до п’ятої статті статуту НАТО, від імені європейських країн. Це означає, що в разі порушення миру з боку Росії може початися велика війна. Саме в цьому полягає суть такої гарантії безпеки, і про це потрібно чесно говорити людям в Естонії, щоб уникнути хибних очікувань або ілюзій.

На жаль, із цим пов’язане вкрай незручне питання. США не бере участі в цій місії. А що буде з п’ятою статтею НАТО, якщо Росія все ж таки зухвало порушить якесь досягнуте домовлення і знову нападе на Україну, а Європа опиниться втягнутою у війну? Як тоді вчинять Сполучені Штати?