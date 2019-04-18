Гройсман против Коболева: почем газ для народа?

Не успели утихнуть страсти вокруг продления контракта главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, как между руководством Кабмина и компанией начал разгораться новый конфликт.

Если в предыдущей ситуации говорилось конкретно о должностном лице, обсуждались высокая зарплата и т.д., то нынешняя причина, казалось бы, носит более объективный характер.

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Речь идет о требовании Кабинета министров откорректировать цену на газ для населения в сторону снижения, с учетом ценовых колебаний на рынке для промышленных потребителей. "Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты", - указывали в правительстве еще 3 апреля.

Однако руководство НАКа заявило, что такие требования хороши на бумаге, но для их реального воплощения в жизнь необходимо, прежде всего, отменить Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения.

Сам Андрей Коболев заявил, что правительству следовало бы отменить обязательства компании продавать газ посредникам - облгазам и газcбытам - и продавать его непосредственно населению. "Сейчас проблема уменьшения цены газа для населения Украины кроется в очень простом действии - убрать частных посредников между Нафтогазом и населением. И это только одно решение правительства", - сказал он.

По-видимому, такие заявления и невосприимчивость руководства компании к решениям основного акционера в лице Кабмина, окончательно вывели из себя премьер-министра Владимира Гройсмана.

Сегодня он фактически поставил руководству Нафтогаза ультиматум, потребовав снизить цену на газ для населения. "Или НАК Нафтогаз Украины устанавливает цену ниже 8,55 грн/куб. м с 1 мая и сообщает об этом всем украинцам до 24 апреля, или я инициирую отставку руководителя Нафтогаза, и буду просить правительство поддержать мою позицию", - подчеркнул он.

Формально у Кабмина есть возможность принять кадровые решения. Однако памятуя прошлую ситуацию, когда не удалось сместить Андрея Коболева, нет полной уверенности, хватит ли у Владимира Гройсмана политической воли сместить с должности главу НАКа.

Обострение взаимоотношений между главой НАКа и премьер-министром накануне 2-го тура выборов выглядит, по крайней мере, странно. Ведь нет уверенности в том, что после 21 апреля и Владимир Гройсман, и Андрей Коболев надолго останутся в своих креслах.

Правда, не исключено, что нынешнее ультимативное заявление премьер-министра адресовано как раз избирателям. Если предположить, что это одна из последних попыток повлиять на выбор украинцев, все становится на свои места. Но вряд ли такой способ заручиться поддержкой избирателей одного из кандидатов возымеет действие. Тем более, как показал первый тур, предпочтения наших избирателей движутся по непредсказуемой траектории.