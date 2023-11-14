Грузинские власти взяли курс на Китай. А как же евроинтеграция?

Истерические комментарии представителей нашей власти и официальные извинения Китаю за высказывания президента по поводу возможного суда над главой Си вернули наш политический истеблишмент с заоблачных высот евроинтеграции в суровую реальность окружающего мира. А реальность эта такова – нынешняя властная команда в Грузии целиком и полностью ориентирована на Китай, не путать с человеком реальной власти Бидзиной Иванишвили, который может легко сменить эту команду на западников и даже россиян (последнее вряд ли не имеет никакого практического смысла).

Часто звучит мнение о том, что для того чтобы восстановить территориальную целостность и состояться как современное государство, необходимо иметь сильного союзника, стабильный источник доходов, и достаточно сильную армию, для того, чтобы решить вопрос на земле. Все три страны Южного Кавказа решали эту задачу по-своему.

Армения поначалу опиралась на сильного тогда союзника Россию, строившую свою экономику в тесном сотрудничестве с РФ и это довольно долго работало достаточно эффективно. До чего дошли мы знаем. Главная причина – сам по себе российский геополитический проект обанкротился в результате политики имперского рессентимента. Россияне просто неправильно рассчитали свои ресурсы. Сегодня главный вопрос Армении – как избавиться от наследия прошлого.

Азербайджан после первой карабахской войны оказался в политической изоляции и в зависимости от России. С конца девяностых сумел решить задачу оптимизации своих энергетических ресурсов и их транспортировку в обход России, у нулевых начал строительство современных вооруженных сил, а в десятых воспользовался внутриполитической ситуацией в Турции и нашел в лице этой страны достаточно надежного союзника. Эти две составляющие позволили Азербайджану решить вопрос обновления своей территориальной целостности и консолидации нации. Сегодня у Баку стоит вопрос – не как разобраться с прошлым, а что делать с будущим.

Грузия после безуспешных попыток договориться с Россией (которые закончились двумя покушениями на Шеварднадзе и несколькими попытками военных переворотов) взяла курс на сотрудничество с западными странами. Причем самым главным аргументом, который должен был заинтересовать Запад, это география Грузии как единственной альтернативы России по транспортировке энергетических ресурсов и логистике по коридору на Восток – Запад.

Реализация этого курса была ускорена при президенте Саакашвили, который, создавая современные государственные институты, решал вышеупомянутую триаду следующим образом: сильный союзник – США, источник доходов – открытая экономика с привлечением инвестиций, вооруженные силы по стандартам НАТО. Теоретически модель выглядела безупречной, практически все было далеко не столь хорошо. Вернее совсем не хорошо. В результате Грузия оказалась в политической изоляции после 2008 года, а к власти по благословению США и Европы и при поддержке РФ пришел единственный на тот момент олигарх Бидзина Иванишвили.

Более десяти лет "спокойной" внешнеполитической жизни, при которой можно было поддерживать статус-кво с мероприятием и не "раздражать" Россию, закончились с началом большой войны в Европе (агрессия РФ против Украины). Власти Грузии, да и сам Иванишвили, оказались в положении растяжки между западным внешнеполитическим курсом и многолетними деловыми отношениями с РФ с минимальным политическим наполнением.

Думаю, именно в этот момент возникла идея привлечения Китая. Речь не идет о полной переориентации внешнеполитического курса на Пекин. Идея состоит в том, чтобы сделать Грузию зоной консенсуса между Пекином и Брюсселем и таким образом зацементировать власть Иванишвили с внешними элементами демократии (ту же правящую партию может сменить другая или коалиция партий).

Относительно источника доходов велика вероятность (точнее опасность), что Грузия будет загружена китайскими кредитами. Как здесь работает Китай, хорошо известно, но в краткосрочной перспективе это создаст иллюзию благополучия. Плюс возможность беспрепятственного использования российского наследия (нахождение в экосистеме РФ) и определенная техническая помощь ЕС.

Что касается вооруженных сил, то никакого особого развития, насколько я понимаю, не предполагается. Ну типа "рациональный" подход – в лобовом столкновении с РФ мы победить не можем, а то, что есть – вполне достаточно для возвращения территорий, когда там не будет российских войск. При этом Пекин не будет давить на Москву по вопросу об оккупированных территориях от слова вовсе, да и нарушать сложившееся статус-кво не позволит.

Опять-таки теоретически схема рабочая, практически она связана с очень серьезными рисками. На самом деле, данная схема решает главный вопрос для Иванишвили – вопрос о власти. Все остальное – для решения этого вопроса, и китайский элемент здесь очень важен. Отсюда и такая болезненная реакция на слова Зурабишвили. Ну а общее расписание может изменить только Украина.

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