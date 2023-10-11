О феномене "черного страуса", который в американской прессе называют "Pearl Harbour moment".
С моей точки зрения, если Моссад и Шин-Бет продемонстрировали низкую способность готовности к внезапному нападению и в этом они оказались похожи на готовность украинских спецслужб, то в деле с уважаемыми Аврил Хейнс и Джейком Салливаном ситуация немного другая.
Украина демонстрирует неполную зрелость институтов.
Израиль в последнее время переживает перманентный политический кризис.
Но, с момента избрания Байдена президентом, ярая американская демократия демонстрирует интересную динамику.
1. Аврил Хейнс выпускает обширный прогнозный отчет до 2040 года. С пятью сценариями. И концентрируется на Китае... В результате динамика разворачивается не так, как она ожидала.
2. Выход из Афганистана сопровождается серьезными эксцессами и репутационными потерями.
3. Ожидания падения Киева – не сбываются.
4. Опасение, что придется играть на два фронта (Тайвань и Украину) приводит к скудному выделению оружия. Что в свою очередь приводит к тому, что теперь США будут работать на три фронта, вместе с Ближним Востоком.
Ну и кто теперь черный страус?
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