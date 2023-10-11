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И кто теперь "черный страус"?

Цей матеріал також доступний українською
И кто теперь "черный страус"?

основатель Института постинформационного общества
11.10.2023, 14:34

Американцы продолжают ошибаться в своих прогнозах

О феномене "черного страуса", который в американской прессе называют "Pearl Harbour moment".

С моей точки зрения, если Моссад и Шин-Бет продемонстрировали низкую способность готовности к внезапному нападению и в этом они оказались похожи на готовность украинских спецслужб, то в деле с уважаемыми Аврил Хейнс и Джейком Салливаном ситуация немного другая.

Украина демонстрирует неполную зрелость институтов.

Израиль в последнее время переживает перманентный политический кризис.

Но, с момента избрания Байдена президентом, ярая американская демократия демонстрирует интересную динамику.

1. Аврил Хейнс выпускает обширный прогнозный отчет до 2040 года. С пятью сценариями. И концентрируется на Китае... В результате динамика разворачивается не так, как она ожидала.

2. Выход из Афганистана сопровождается серьезными эксцессами и репутационными потерями.

3. Ожидания падения Киева – не сбываются.

4. Опасение, что придется играть на два фронта (Тайвань и Украину) приводит к скудному выделению оружия. Что в свою очередь приводит к тому, что теперь США будут работать на три фронта, вместе с Ближним Востоком.

Ну и кто теперь черный страус?

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