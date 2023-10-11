RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

І хто тепер "чорний страус"?

Этот материал также доступен на русском
І хто тепер "чорний страус"?

засновник Інституту постінформаційного суспільства
11.10.2023, 14:34

Американці продовжують помилятися у своїх прогнозах

Про феномен "чорного страуса", який в американській пресі називають "Pearl Harbour moment".

З моєї точки зору, якщо Моссад та Шин-Бет продемонстрували низьку спроможність готовності до раптового нападу і в цьому вони виявились схожими на готовність українських спецслужб, то у справі з шановними Авріл Гейнс та Джейком Салліваном ситуація трошки інша.

Україна демонструє неповну зрілість інституцій.

Ізраїль останнім часом переживає перманентну політичну кризу.

Але, з моменту обрання Байдена президентом, затята американська демократія демонструє цікаву динаміку.

1. Авріл Гейнс випускає великий прогнозний звіт до 2040 року. З п'ятьма сценаріями. І концентрується на Китаї... В результаті, динаміка розгортається не так, як вона очікувала.

2. Вихід з Афганістану супроводжується серйозними ексцесами і репутаційними втратами.

3. Очікування падіння Києва – не справджуються.

4.  Побоювання, що доведеться грати на два фронти (Тайвань і Україну) призводить до мізерного виділення зброї. Що своєю чергою призводить до того, що тепер США працюватимуть на три фронти, разом із Близьким Сходом.

Ну, і хто тепер чорний страус?

Читайте також
Антиукраїнська коаліція у Словаччині таки сформувалася. Чого нам очікувати?
Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війна з росією
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 