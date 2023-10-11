Про феномен "чорного страуса", який в американській пресі називають "Pearl Harbour moment".
З моєї точки зору, якщо Моссад та Шин-Бет продемонстрували низьку спроможність готовності до раптового нападу і в цьому вони виявились схожими на готовність українських спецслужб, то у справі з шановними Авріл Гейнс та Джейком Салліваном ситуація трошки інша.
Україна демонструє неповну зрілість інституцій.
Ізраїль останнім часом переживає перманентну політичну кризу.
Але, з моменту обрання Байдена президентом, затята американська демократія демонструє цікаву динаміку.
1. Авріл Гейнс випускає великий прогнозний звіт до 2040 року. З п'ятьма сценаріями. І концентрується на Китаї... В результаті, динаміка розгортається не так, як вона очікувала.
2. Вихід з Афганістану супроводжується серйозними ексцесами і репутаційними втратами.
3. Очікування падіння Києва – не справджуються.
4. Побоювання, що доведеться грати на два фронти (Тайвань і Україну) призводить до мізерного виділення зброї. Що своєю чергою призводить до того, що тепер США працюватимуть на три фронти, разом із Близьким Сходом.
Ну, і хто тепер чорний страус?
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